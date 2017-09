Romunski parlament razrešil vodstvo javne radiotelevizije

Radiotelevizija je že leta v težavah

28. september 2017 ob 14:37

Bukarešta - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Poslanci in poslanke romunskega parlamenta so po vroči razpravi razrešili celotno vodstvo javne radiotelevizije. Razloga za zamenjavo sta bila po mnenju večine poslancev slabo upravljanje in vedno večji dolg.

Razrešitev vodstva se je zgodila po tem, ko je parlament trikrat zavrnil poročilo o poslovanju za leto 2016. Romunska javna radiotelevizija se že več kot desetletje spopada s finančnimi težavami. Ob koncu lanskega leta je dolg znašal skoraj 150 milijonov evrov, denarja za naložbe ni, tržni delež pada.

Evropska radiodifuzna zveza je romunsko radiotelevizijo aprila lani suspendirala, saj se je tudi tam dolg od leta 2007 naprej le kopičil. Med drugim je zveza EBU opozarjala na grožnjo bankrota.

Poslanci so poročilo o poslovanju, v katerem je vodstvo poudarjalo, da je bilo poslovanje kljub vsesplošnemu pomanjkanju lani še vedno bistveno boljše kot leta 2015, zavrnili z 203 glasovi proti 74.

Parlament je zdaj za pol leta imenoval začasno vodstvo. Televizijo bo vodila Doina Gradea, ki je bila v preteklosti že na čelu ene izmed zasebnih televizij, bila je tudi članica upravnega odbora javne radiotelevizije, kamor jo je imenovala vladajoča socialdemokratska stranka. Radio pa bo vodil Georgij Severin, nekdanji senator socialdemokratske stranke, ki radio začasno vodi že od aprila. A boj s številnimi zasebnimi radijskimi in televizijskimi postajami bo težak, saj sta romunska javna radio in televizija v javnosti zapravila ogromno svojega ugleda in kredibilnosti.

Boštjan Anžin, Televizija Slovenija