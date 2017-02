Romunija: Predsednik kritizira vlado, premier izključuje možnost odstopa

Sporni odlok o korupcijskih dejanjih

7. februar 2017 ob 11:39,

zadnji poseg: 7. februar 2017 ob 15:37

Bukarešta - MMC RTV SLO/STA

Predsednik Romunije Klaus Iohannis je v parlamentu ostro kritiziral vlado, češ da ni dovolj učinkovita pri reševanju politične krize, ki je nastala zaradi spornega odloka o rahljanju protikorupcijskih zakonov. Slednjega so sicer že odpravili.

Premier Sorin Grindeanu pa je ponovno izključil možnost odstopa in dejal, da bo predstavil svoje stališče v sredo pred glasovanjem o nezaupnici vladi, predlog katere je v ponedeljek vložila opozicija.

Grindeanu svoj stolček brani, češ da ima odgovornost do Romunov, ki so na volitvah 11. decembra lani množično volili za socialdemokrate (PSD). Premier je sicer po več dneh množičnih protestov v nedeljo odpravil sporen odlok, vendar se protesti nadaljujejo.

Iohannis je opozoril vlado, da ne morejo politične krize rešiti le z menjavo ministrov. "Rešitev mora priti iz vrst PSD," je poudaril. S tem je namignil na odstop vlade in menjavo predsednika PSD. Sicer pa je priznal, da bi bilo pretirano v tej fazi razpisati predčasne parlamentarne volitve. PSD je namreč na oblasti šele od konca lanskega decembra.

"Zmagali ste, sedaj pa vladajte in podajajte zakone, vendar ne za vsako ceno. Romunija potrebuje močno vlado, vlado, ki deluje transparentno in predvidljivo," je dejal Iohannis, a opozoril PSD, da če jim ne uspe rešiti krize, bo k sebi na posvetovanje povabil vse stranke. Poslanci PSD-ja so med govorom jezno odšli iz parlamenta.

Protesti se nadaljujejo

Medtem se protesti proti vladi nadaljujejo. V nedeljo se je v Bukarešti zbralo več kot pol milijona ljudi z vseh koncev države, v ponedeljek pa jih je bilo pred poslopjem vlade znova več kot 10.000, čeprav je premier Grindeanupozval k miru in zagotovil, da je razumel sporočilo protestnikov.

Oglasil se je tudi vodja socialdemokratov Liviu Dragnea, v katerem mnogi vidijo glavni razlog za sporni in zdaj že odpravljeni odlok, saj mu sodijo zaradi zlorabe položaja oz. povzročitve za 100.000 evrov škode. Poudaril je, da nima vlada nobenega razloga za odstop.

Podporniki vlade proti predsedniku države

Protesti proti vladi so bili tudi po drugih romunskih mestih, a je bila udeležba precej nižja kot v nedeljo, verjetno tudi zaradi vremena, ki se je z mrzlim vetrom precej ohladilo.

V prestolnici so se medtem začeli zbirati tudi podporniki socialdemokratov in okoli 2.000 jih je demonstriralo pred predsedniško palačo, saj predsednika Iohannisa obtožujejo spodbujanja protestnega vala.

V skladu z zdaj že odpravljenim odlokom, ki ga je vlada sprejela potihoma, stran od oči javnosti, več korupcijskih dejanj ne bi bilo več kaznivih, za zlorabo položaja pa bi bila zagrožena zaporna kazen le, če bi škoda, ki bi pri tem nastala, znašala najmanj 200.000 romunskih levov oziroma približno 44.000 evrov.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pozdravil odpravo odloka. "Želel bi si, da se Romunija znova obvlada, mislim, da se je začela obvladovati," je dejal.

T. J., K. S.