Romunski parlament potrdil protikorupcijski referendum

Referendum kot odziv na večnevne proteste in mednarodne pritiske

14. februar 2017 ob 12:05

Bukarešta - MMC RTV SLO

Po umiku spornega odloka glede preganjanja korupcije je vlada pod pritiskom 13-dnevnih protestov sedaj odobrila še protikorupcijski referendum.

Za izvedbo referenduma, ki ga je predlagal predsednik Klaus Iohannis, je v ponedeljek zvečer glasovalo 310 poslancev. Zaenkrat še ni jasno, kdaj bodo referendum izvedli niti kako bodo oblikovali rerendumsko vprašanje, vendar referendum mnogi vidijo kot znak podpore protikorupcijskemu boju.

Parlament je sicer že v začetku februarja umaknil sporni odlok, po katerem več korupcijskih dejanj ni več kaznivih, za zlorabo položaja pa je zagrožena zaporna kazen le, če bo škoda, ki bo pri tem nastala, znašala najmanj 200.000 romunskih levov (približno 44.000 evrov), a to protestov ni ustavilo.

Protestniki obtožujejo vlado, da poskuša ukiniti oziroma omiliti obstoječo protikorupcijsko zakonodajo in zahtevajo spremembe. Nekateri pozivajo vlado k sprejemanju večje odgovornosti, drugi si želijo njenega odstopa, tretji zahtevajo odhod premierja Sorina Grindeanuja.

Romuni na ulicah kljub nizkim temperaturam vztrajajo že 13 dni. Gre za največje protivladne proteste po padcu komunističnega režima leta 1989. Tudi v nedeljo zvečer se je na ulicah Bukarešte zbralo okoli 70 tisoč ljudi, ki so na Trgu zmage, neposredno pred vladnimi zgradbami, v ritmu bobnov spremljali pozivi k odstopu. V ostalih romunskih mestih so protestniki z lučmi na mobilnih telefonih ustvarili projekcije v narodnih barvah: modri, rumeni in rdeči.

Dolgotrajen boj proti korupciji

Čeprav se je Romunija pridružila Evropski uniji že leta 2007, jo Bruselj že dolgo poziva k pospeševanju boja proti korupciji in organiziranem kriminalu. Povezava protikorupcijske agencije z državnim tožilcem, ki je obsodil več ministrov in visokih uradnikov, je sicer velik korak naprej. Po javnem mnenju državljanov o koruptivnosti lastne države je Romunija še vedno četrta najslabše uvrščena evropska država.

J. R.