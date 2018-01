Roparji iz zlatarne v središču Pariza odnesli za štiri milijone evrov nakita

Njihovo dejanje je opazil policist

11. januar 2018 ob 07:47

Pariz - MMC RTV SLO

Oboroženi in zamaskirani roparji so iz zlatarne v hotelu Ritz v Parizu v sredo popoldne ukradli za več kot štiri milijone evrov nakita. Policija je tri osumljence aretirala, dva sta še na begu.

Pet moških je okoli 18.00 razbilo izložbeno okno trgovine v razkošnem hotelu s petimi zvezdicami, ki stoji na trgu Place Vendôme v samem središču Pariza na desni strani reke Sene. Del hotela je tudi nakupovalna galerija s 95 trgovinami, v katerih prodajajo večinoma drage ure, obleke in nakit priznanih blagovnih znamk. Sosednja stavba je francosko ministrstvo za pravosodje, poroča BBC.

Prišlo je do streljanja

Nepridipravi, ki so imeli v rokah nože in sekire, so iz zlatarne odnesli razstavljene predmete, a je njihov rop opazil policist in poklical okrepitve. Tri roparje so ujeli, dva pa sta skozi zadnja vrata s skuterjem pobegnila in ju še iščejo. Za zdaj ni znano, ali so pri aretiranih, ki naj bi bili po poročanju francoskih medijev stari znanci policije, odkrili tudi ukradene stvari. Po poročanju prič je bilo med akcijo izstreljenih deset strelov, neki uslužbence hotela naj bi bil lažje ranjen, v hotelu pa je zavladala panika.

Lastnik hotela Ritz je znani egiptovski poslovnež Mohamed Al Fayed, oče Dodija Al Fayeda, ki je skupaj z britansko princeso Diano umrl v avtomobilski nesreči v Parizu avgusta leta 1997.

Do zdaj najhujši rop v Parizu se je zgodil oktobra leta 2016, ko so neznanci iz hotelske sobe ameriške resničnostne zvezdnice Kim Kardashian West odnesli zlat in diamantni nakit, vreden 10 milijonov evrov.

VIDEO Pariški Ritz znova tarča roparskega napada

