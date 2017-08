Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Vladimir Putin in Viktor Orban med pogovori v Budimpešti. Politika se dobro razumeta. To je že njuno drugo srečanje letos. Tudi februarja sta se pogovarjala v madžarski prestolnici. Foto: EPA Putin je zagrizen judoist, ima tudi črn pas v judu, zato sta si oba politika po formalnem delu ogledala še boje na svetovnem prvenstvu v judu, ki poteka v Budimpešti. Foto: EPA Sorodne novice Putin in Orban krepila odnose med državama Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rusija bo na Madžarskem širila jedrsko elektrarno

Po formalnem delu še ogled borb na SP-ju v judu

28. avgust 2017 ob 20:19,

zadnji poseg: 28. avgust 2017 ob 20:24

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Budimpešti srečal z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, s katerim sta krepila gospodarske vezi. Pogovarjala sta se predvsem o gradnji nuklearke v Paksu.

Rusija naj bi v Paksu, ki leži približno 100 kilometrov južno od Budimpešte, zgradila dva nova reaktorja v že obstoječi jedrski elektrarni. Za to sta se državi dogovorili leta 2014. Ruske banke naj bi zagotovile okoli 80 odstotkov potrebnih sredstev za investicijo, ki naj bi znašale 12 milijard evrov. Putin je Orbanu zagotovil, da je Rusija finančno konstrukcijo že pripravila.

Strokovnjaki: Povečana odvisnost od Rusije

Jedrska elektrarna v Paksu je bila zgrajena konec 80. let dvajsetega stoletja in zdaj zagotavlja za približno 40 odstotkov porabe električne energije na Madžarskem. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da bo Madžarska s tem povečala odvisnost od Rusije. Investicijo je z vidika varstva konkurence preučevala tudi Evropska komisija, ki pa je marca potem prižgala zeleno luč.

Ruski predsednik je sicer v Budimpešto prišel na odprtje svetovnega prvenstva v judu. Putin je namreč tudi častni predsednik mednarodne judoistične zveze IJF. A slovesno odprtje je zamudil, ker je v Budimpešto prišel nekaj ur kasneje, kot je bilo predvideno.

Merklova in Macron pozivata k spoštovanju premierja v Ukrajini

Medtem pa sta v Parizu nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron pozvala k doslednemu uresničevanju dogovora o prekinitvi ognja na vzhodu Ukrajine. Še vedno namreč prihaja do številnih kršitev, tudi s težkim orožjem, sta opozorila. Pozvala sta ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovega ukrajinskega kolega Petra Porošenka, naj se osebno zavzameta za resnično izvajanje premirja in tudi preneseta ustrezna navodila silam na območjih spopadov. Prav tako naj Putin in Porošenko omogočita varen in neoviran dostop opazovalcem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). Na vzhodu Ukrajine naj bi pred začetkom novega šolskega leta upoštevali novo premirje. Dogovor o prekinitvi spopadov naj bi začel veljati prejšnji teden, a vseskozi prihaja do kršitev tako z ene kot z druge strani.

