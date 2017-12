Rusija zavrnila očitke o nezakonitosti predsedniških volitev

Navalni pozval k bojkotu volitev

26. december 2017 ob 16:19

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je ruska osrednja volilna komisija odločila, da opozicijski kandidat Aleksej Navalni ne sme kandidirati na predsedniških volitvah, je Kremelj zavrnil očitke, da te ne bodo zakonite.

Komisija je odločitev obrazložila, da Navalni ne sme kandidirati zaradi obsodbe na pogojno zaporno kazen. Zaradi poneverbe so ga namreč leta 2013 obsodili na pet let zapora. Navalni je v odzivu pozval k bojkotu marčevskih volitev in napovedal, da njihovega izida ne bo priznal.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je pojasnil, da "nesodelovanje ene od oseb ne bo nikakor vplivalo na zakonitost volitev". "Pozive k bojkotu bomo podrobno preučili, da bi ugotovili, ali so v skladu z zakonom ali ne," je ob tem še dodal.

"Resen dvom o političnem pluralizmu v Rusiji"

Tiskovna predstavnica visoke zunanjepolitične predstavnice Evropske unije Federice Mogherini Maja Kocijančič je ocenila, da zaradi prepovedi kandidature obstaja "resen dvom o političnem pluralizmu v Rusiji".

"Politično motivirane obtožbe ne morejo biti uporabljene proti politični participaciji. Pričakujemo, da bodo ruske oblasti omogočile enakovredne možnosti, vključno s predsedniškimi volitvami 18. marca 2018," je še dejala Kocijančičeva. Rusijo je pozvala, naj povabi opazovalce Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), da bodo spremljali volitve. "Evropska unija bo svojo oceno volilnega procesa podala na podlagi izidov, tako kot v preteklosti," je še pristavila.

Ankete napovedujejo gladko zmago Putina

V nedeljo se je v podporo Navalnemu v 20 mestih po vsej državi zbralo okoli 15.000 ljudi. Namen shodov je bilo zbiranje podpisov za kandidaturo. Po koncu shodov je Navalni sporočil, da je bil cilj dosežen, saj so zbrali dovolj podpisov. "Postal sem uradni kandidat, nominirala me je skupina volivcev," je takrat zapisal na Twitterju.

Javnomnenjske ankete zdajšnjemu predsedniku Vladimirju Putinu na volitvah napovedujejo gladko zmago in nov šestletni predsedniški mandat.

T. J.