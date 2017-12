Navalni na shodih po Rusiji zbral podpise za začetek predsedniške kampanje

Bodo Navalnemu oblasti dovolile kandidaturo?

24. december 2017 ob 16:26,

zadnji poseg: 24. december 2017 ob 17:34

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Nekaj tisoč Rusov je na ulicah večjih mest podprlo kandidaturo Alekseja Navalnega na predsedniških volitvah marca prihodnje leto. Navalni je po shodih sporočil, da je postal uradni kandidat, saj naj bi zbral dovolj podpisov podpornikov.

Navalni velja za edinega opozicijskega politika, ki bi se lahko na volitvah spodobno spopadel z dolgoletnim ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom, a zaradi pretekle obsodbe v skladu z volilnimi pravili ne sme kandidirati. Kljub uspešnim shodom ostaja malo verjetno, da bi Navalni na volitvah lahko tudi dejansko kandidiral, poroča BBC. Če mu oblasti ne bodo dovolile kandidirati, je svoje podpornike pozval k bojkotu volitev.

Protestniki so se v podporo 41-letnemu opozicijskemu politiku in odvetniku zbrali v 20 mestih po vsej državi. Shodov so se udeležili tudi nekateri predstavniki ruske državne volilne komisije, kar naj bi okrepilo možnosti, da bo zahteva protestnikov, naj Navalnemu dovolijo sodelovati na prihajajočih volitvah, vendarle uslišana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Moskvi se je zbralo kakih 700 ljudi, ki so postavili ogromen šotor v parku na zasneženih bregovih reke Moskve. Zbrane na tem shodu je nagovoril sam Navalni. Po navedbah organizatorjev sta bila prisotna tudi najmanj dva člana državne volilne komisije. Več kot 800 ljudi se je medtem po navedbah organizatorjev zbralo v južnem mestu Rostov na Donu, več kot 900 v Jekaterinburgu na Uralu in dobrih 700 v Novosibirsku.

Po koncu shodov je Navalni sporočil, da je cilj uspel, saj so zbrali dovolj podpisov - po poročanju RT-ja je Navalni zbral 742 glasov, za začetek predsedniške kampanje pa jih potrebuje 500. "Postal sem uradni kandidat, nominiran s strani skupine volivcev. Hvala vsem, ki ste sodelovali v tej kampanji na vseh koncih naše države. Najboljši ste," je tvitnil. Navalni, ki je na shodu Putina označil za "slabega predsednika", sicer v skladu z odločitvijo volilne komisije ne sme kandidirati zaradi kazenske obsodbe, ki pa je po njegovih besedah politično motivirana.

Navalni prestaja dve pogojni kazni

Ruska zakonodaja predvideva, da obsojenim zločincem ni dovoljeno kandidirati, dokler ni od konca njihove kazni preteklo najmanj deset let. Leta 2013 ga je sodišče obsodilo na pet let pogojne kazni zaradi poneverb v povezavi s kozmetičnim gigantom Yves Rocher. Februarja letos so ga že drugič spoznali za krivega oškodovanja državnega podjetja, češ da je kradel gradbeni les v vrednosti 16 milijonov rubljev (250.000 evrov), ko je bil svetovalec krajevnih oblasti v Kirovu, zaradi česar prestaja tudi drugih pet let pogojne zaporne kazni. Navalni sicer opozarja, da bi zakon moral veljati le za zaporne kazni, ne pa tudi za pogojne.

Na severozahodu Moskve je svoj shod izpeljal tudi opozicijski aktivist Ilja Jašin, a so ga policisti - nasprotno kot shod Navalnega - označili za "nezakonitega in izzivalnega" ter ga prepovedali in zagrozili, da bodo v primeru shoda posredovali "strogo v skladu z zakonom", poroča BBC. Na shoda se je zbralo nekaj deset ljudi, ki so prepevali "Rusija bo svobodna" in "Putin je tat". Kljub grožnjam policije o aretacijah ne poročajo.

Volitve 18. marca 2018

V Rusiji se je minuli teden uradno začela kampanja pred predsedniškimi volitvami, ki bodo glede na odločitev ruskega parlamenta potekale 18. marca, na četrto obletnico uradne priključitve ukrajinskega Krima Rusiji. Prepričljiva zmaga na volitvah se obeta Putinu, ki je predsednik vlade ali države že od leta 2000. Nastopil bo kot neodvisen kandidat, čeprav mu je njegova stranka Enotna Rusija zagotovila podporo, Putin pa je stranko označil za "veliko združevalno silo".

Predvidena kandidata še Sobčakova in Grundinin

Opozicijska novinarka in nekdanja zvezda družabnega življenja Ksenja Sobčak mora za kandidaturo zbrati le 100.000 podpisov, saj jo je za svojo predsedniško kandidatko imenovala manjša liberalna stranka Civilna pobuda, kandidatu ruske Komunistična partije Pavlu Grundininu pa ne bo treba zbirati podpisov, saj je partija zastopana v dumi.

Močna podpora Putinu

Zadnja javnomnenjska anketa ruske fundacije za javno mnenje, objavljene 16. decembra, pred začetkom volilne kampanje, sicer odločno zmago z 69 odstotki podpore napoveduje predsedniku Putinu. Na drugo mesto se z osmimi odstotki uvršča predsatvnik liberalnih demokratov Vladimir Žironovski, tri odstotke podpore ima vodja komunistov Genadij Zjuganov, dva odstotka podpore pa Ksenja Sobčak. Sedem odstotkov volivcev naj bi bilo glede na anketo še neodločenih.

J. R.