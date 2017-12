Navalni po odločitvi ruske volilne komisije ne bo smel kandidirati na predsedniških volitvah

25. december 2017 ob 20:56

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Ruska osrednja volilna komisija je odločila, da opozicijski kandidat Aleksej Navalni zaradi kazenskih obsodb ne sme kandidirati na predsedniških volitvah marca prihodnje leto.

Navalni je sicer v nedeljo po več ruskih mestih zbral zahtevano število podpisov za kandidaturo in je danes želel pred volilno komisijo uradno registrirati svojo kandidaturo.

Komisija je v odločitvi obrazložila, da Navalni ne sme kandidirati zaradi obsodbe na pogojno zaporno kazen. Dvanajst članov 13-članske komisije je glasovalo za prepoved Navalnega, en član pa se je glasovanja vzdržal. Kot razlog je navedel možnost konflikta interesov.

Navalni je v odziv na odločitev svoje podpornike pozval k bojkotu marčevskih volitev. "Proces, v katerem nas pozivajo k sodelovanju, niso resnične volitve. Na njih bo samo Putin s tistimi kandidati, ki jih je osebno določil," je preko vnaprej pripravljenega posnetka takoj po odločitvi volilne komisije podpornikom sporočil Navalni.

Pred zasedanjem je Navalni nagovoril volilno komisijo. "Niste roboti, ste živeča človeška bitja in neodvisno telo. Enkrat v svojih življenjih naredite pravo stvar," jim je dejal. Voditeljica komisije Ela Pamfilova je Navalnemu odvrnila, da imajo ona in njeni kolegi enako pravico do osebnega političnega mnenja kot vsi drugi, vendar je proces registracije kandidature na volitvah opredeljen z jasnim in nedvoumnim zakonom, poroča RT News.

Javnomnenjske ankete medtem zdajšnjemu predsedniku Vladimirju Putinu na volitvah napovedujejo gladko zmago in nov šestletni predsedniški mandat.

