Ruski obveščevalci pripravljeni na vrnitev borcev IS-a

Po umiku iz Sirije

12. december 2017 ob 15:11

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruska obveščevalna služba (FSB) je sporočila, da je v pripravljenosti na morebitno vrnitev džihadistov iz Sirije pred predsedniškimi volitvami in svetovnim nogometnim prvenstvom v Rusiji.

FSB je opozorilo izdal teden dni po tem, ko je ruska vojska razglasila zmago nad Islamsko državo v Siriji. Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek nenapovedano obiskal rusko letalsko bazo Hmeimim v Siriji, kjer je napovedal umik večine ruskih vojakov iz te države.

Prva skupina ruskih vojakov - bataljon vojaške policije in posadke bombnikov - se je danes že vrnila v domovino.

V Siriji od leta 2015

Rusija posreduje v sirskem konfliktu od leta 2015 in podpira režim sirskega predsednika Bašarja al Asada, ki se bori tako proti IS-u in drugim džihadistom kot proti uporniškim skupinam.

Potem ko je IS leta 2014 v bliskoviti ofenzivi zasedla obsežna območja v Siriji in Iraku ter razglasila "kalifat", se je tja odpravilo do 40.000 borcev iz vsega sveta, tudi iz Rusije. Ruske varnostne službe so leta 2015 ocenile, da se je IS-u pridružilo 2900 ruskih državljanov in več tisoč državljanov držav srednje Azije.

Nevarnost spečih celic

Zdaj, ko je "kalifat" IS-a takorekoč propadel, voditelji in borci iščejo možnosti za nadaljevanje terorističnih dejavnosti na ozemlju drugih držav, vključno z Rusijo, opozarja direktor FSB-ja Aleksander Bortnikov. "Vrnitev nekdanjih članov nezakonitih oboroženih skupin z Bližnjega vzhoda v Rusijo predstavlja resno nevarnost", saj bi lahko ustanovili speče celice in novačili nove člane, je dodal.

Napovedal je ostre varnostne ukrepe za preprečitev napadov na prizoriščih svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo potekalo v 13 mestih od 14. junija do 15. julija prihodnje leto. "Naša prioriteta bo varovanje lokacij, kjer se bodo zbirale množice, kot tudi objektov energetske infrastrukture in športnih prizorišč, ki bodo gostila svetovno prvenstvo, da ne bi postali tarča terorističnih napadov," je dodal Bortnikov.

