Asad v Sočiju obiskal Putina in se mu zahvalil za podporo v Siriji

Voditelja napovedala poraz teroristov

21. november 2017 ob 07:27

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Sirski predsednik Bašar Al Asad se je v Sočiju srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in se mu zahvalil za politično ter vojaško podporo v boju proti terorizmu.

Putin je na ponedeljkovem srečanju čestital Asadu za uspehe v boju proti terorizmu v Siriji. Po njegovih besedah je Sirija blizu konca boja proti terorizmu, zdaj pa so ključna politična prizadevanja, pri čemer je pohvalil Asadovo pripravljenost za sodelovanje z vsemi, ki si želijo mirne rešitve krize.

Ruski predsednik je napovedal, da se namerava po pogovorih z Asadom pogovarjati z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, katarskim emirjem in drugimi bližnjevzhodnimi voditelji. Sporočil je še, da na pogovore v Moskvo kmalu prihajata turški predsednik Tayyip Erdogan in iranski voditelj Hasan Rohani, zato se je še pred tem želel srečati s sirskim predsednikom.

Za Putina so pomemben korak mirovni pogovori v kazahstanski prestolnici Astana, ki omogočajo poglobljen dialog s sirsko opozicijo. Njegov posebni odposlanec bo prisoten tudi na srečanju sirske opozicije v Riadu, ki bo potekalo v sredo in četrtek.

Pogovori po porazu teroristov

Asad se je Putinu, ruskemu obrambnemu ministru, načelniku ruskega generalštaba, ruski vojski in vsem žrtvam zahvalil za njihovo podporo pri "reševanju" Sirije. Ob tem je zagotovil, da je Damask pripravljen podpreti politični proces, potem ko bodo porazili teroriste.

Še naprej pa potrebujejo podporo Rusije, ki po njegovem mnenju zagotavlja, da se druge države ne vmešavajo v dialog med Sirci. Sicer je Asad pripravljen na pogovore z vsemi, ki so naklonjeni politični rešitvi.

Iz Kremlja so sporočili, da so pogovori med Putinom in Asadom trajali štiri ure. Čeprav je srečanje potekalo že v ponedeljek, pa so javnost s podrobnostmi seznanili šele v torek.

Rusija je vojaško posredovanje v Siriji, kjer ima tudi svoje pomorsko vojaško oporišče, začela septembra leta 2015 na uradno prošnjo Damaska. Njeno posredovanje je kmalu spremenilo razmere na bojiščih v prid sirskih vladnih sil, ki so znova prevzele pobudo in začele osvajati prej izgubljena ozemlja.

G. V.