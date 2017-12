Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vladimir Putin je ob napovedi umika vojske posvaril teroriste pred kakršnimi koli dejanji. Foto: Reuters Dodaj v

Putin odredil umik večjega dela ruskih sil iz Sirije

Ruska vojska v Siriji dobri dve leti

11. december 2017 ob 12:42

Damask - MMC RTV SLO, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je na srečanju s sirskim kolegom Bašarjem Al Asadom napovedal, da bo Rusija vrnila večji del vojske, ki je v Siriji, v domovino.

Putin je obiskal letalsko bazo Hmeimim, kjer je ruska vojska. Že marca leta 2016 je sicer napovedal, da namerava odrediti umik večine vojakov iz Sirije, a je potem Rusija nadaljevala operacije kot običajno. V letalski bazi v bližini Latakije na severovzhodu Sirije se je Putin sestal z Asadom. Sirski predsednik se je novembra Putinu zahvalil za reševanje njegove države in za vso podporo v vojni. Kot piše Al Džazira, je Putin dejal, da se delo na tem območju zaključuje s popolnim izkoreninjenjem teroristov.

"Obrambnemu ministrstvu in načelniku generalštaba sem ukazal začetek umika skupine ruskih vojakov v njihove stalne baze. Odločil sem se, da se velik del ruskega kontigenta, nastanjenega v Siriji, vrne v domovino," je dejal, obenem pa dodal, "če bodo teroristi znova dvignili svoje glave", bo Rusija izvedla napade, "kot jih še niso videli": "Nikoli ne bomo pozabili na žrtve in izgube v boju proti terorizmu tako tu v Siriji kot tudi v Rusiji."

Ruska vojska v Siriji dobri dve leti

Ruska intervencija v sirski vojni se je začela septembra 2015, potem ko je sirska vlada uradno zaprosila za vojaško pomoč v boju proti uporniškim skupinam. Od tedaj je Rusija v glavnem izvajal zračne napade proti skupinam, ki so nasprotovale Asadu, v prvi vrsti proti terorističnima samooklicani Islamski državi in Fronti al Nusra oziroma kasneje znani kot Fronta Fatah al Šam. Do zdaj je v sirski vojni umrlo skoraj pol milijona ljudi, več kot 12 milijonov Sircev pa je bilo razseljenih, poroča Al Džazira. Združeni narodi ocenjujejo, da bo obnova uničene države stala okoli 250 milijard dolarjev.

V Siriji se je Putin ustavil na poti v Egipt, kjer se bo srečal s predsednikom Abdulahom Fatahom Al Sisijem. Ruski predsednik je Egipt zadnjič obiskal februarja 2015, ko sta s Sisijem dosegla dogovor o izgradnji prve jedrske elektrarne v Egiptu. Po poročanju egiptovskih medijev naj bi končni dogovor o projektu podpisali ob tokratnem Putinovem obisku. Putin bo obiskal tudi Turčijo, kjer bodo teme pogovorov Sirija in razmere po ameriškem priznanju Jeruzalema za glavno mesto Izraela.

T. J.