Foto: Najhujši požari v zgodovini Kalifornije še požirajo hiše in gozdove

Veter se ne umirja

13. november 2018 ob 07:34

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Število smrtnih žrtev obsežnih požarov na severu Kalifornije se je dvignilo na 42. Ameriški predsednik Donald Trump je v Kaliforniji razglasil izredne razmere in tako sprostil zvezno pomoč.

Gori na več koncih Kalifornije, gasilci se bojujejo s tremi veliki požari. Požar Camp severno od Sacramenta je zahteval najmanj 42 življenj, okoli 220 ljudi pogrešajo. Domačini so sicer oblasti prosili, naj preverijo stanje več kot 1.500 ljudi, ki jih sami ne morejo priklicati ali doseči. Večina žrtev je umrla v avtomobilih med poskusom bega iz mesta Paradise.

Požar je po številu žrtev in površini prizadete površine najhujši v zgodovini Kalifornije. Do zdaj je največ žrtev, 29, v Kaliforniji vzel požar v Griffith Parku leta 1993.

Požar Camp še ni omejen

Ogenj je v četrtek nenadoma zajel Paradise, mesto s 27.000 prebivalci, in panična evakuacija je povzročila prometne zamaške. Večina je nato pobegnila na varno peš, nekateri pa so ostali ujeti v avtomobilih. Ogenj je v mestu Paradise uničil 6.700 objektov, ognjeni zublji pa divjajo še naprej in so doslej požgali skupaj 46.000 hektarjev površin. Omejili so ga le 25-odstotno in ogroža še okrog 15.000 objektov.

Najmanj dve smrtni žrtvi sta bili tudi v požaru Woolsey na jugu Kalifornije, ki je zahteval evakuacijo 200.000 ljudi in uničil okrog 370 objektov ter prav toliko kvadratnih kilometrov površine. Ta požar je zajel tudi razkošni predel Malibu poleg Los Angelesa in pregnal z domov številne bogate in slavne.

"Ne kritika, ampak podpora"

Po državi divja še nekaj manjših požarov, z vsemi se spopada več kot 8.000 gasilcev. Predsednik poklicnih gasilcev Kalifornije Brian Rice je v ponedeljek grožnjo predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bo Kaliforniji odvzel pomoč, če ne izboljša upravljanja gozdov, označil za "nesrečno tempirano". "Zdaj niso potrebne kritike, ampak podpora," je dejal in opozoril, da gre za veliko bolj zapleten problem, kot je upravljanje gozdov. Trump je nato v ponedeljek le odobril prošnjo kalifornijskega guvernerja Jerryja Browna in razglasil izredne razmere.

Za hitro širjenje požarov je krivo tudi suho in vetrovno vreme. Veter od nedelje piha s hitrostjo več kot 60 kilometrov na uro in se še ne bo umiril, kar bo otežilo delo gasilcev.

A. P. J.