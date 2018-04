Nekdanjega brazilskega predsednika Lulo le prepeljali v zapor

Predati bi se moral že v petek

8. april 2018 ob 09:32

Curitiba - MMC RTV SLO

Nekdanji brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva se je v soboto končno vdal policiji. S helikopterjem so ga pripeljali v zapor v Curitibi, mestu na jugu Brazilije, kjer naj bi prestajal 12-letno zaporno kazen.

Pred zaporom se je zbralo več Lulovih podpornikov, ki jih je policija razgnala z dimnimi bombami, solzivcem in gumijastimi naboji. V izgredih naj bi bilo ranjenih najmanj osem ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, ki se sklicuje na brazilske medije, so v zaporu Curitiba pripravili posebno zaporniško celico za nekdanjega predsednika, v kateri so mu na voljo postelja, miza, stoli in lastna kopalnica.

Lula je bil na 12 let zapora obsojen lani zaradi korupcije. Sodišče je odločilo, da je kriv, da je od velikega gradbenega podjetja kot podkupnino prejel stanovanje ob morju.

Nekdanji predsednik zanika, da bi storil kar koli narobe. Doslej je na brazilskih sodiščih izgubil vse pritožbe na obsodbo. Zavrnili so tudi njegove prošnje, da bi do konca pritožbenega postopka lahko ostal na prostosti. Želel je kandidirati na jesenskih predsedniških volitvah, ankete pa so mu kazale najboljšo uvrstitev.

B. V.