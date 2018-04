Nekdanji brazilski predsednik Lula namesto na volitve v zapor

Podjetju v zameno za prenovo stanovanja obljubil posel pri Petrobasu

5. april 2018 ob 09:05

Brasilia - MMC RTV SLO, STA

Brazilsko vrhovno sodišče je zavrnilo prošnjo nekdanjega predsednika države Luiza Inacia Lule da Silve za odlog zaporne kazni, na katero je bil obsojen zaradi korupcije. Na podlagi te odločitve bo kmalu začel prestajati 12-letno zaporno kazen.

Odločitev sodišča bo vplivala tudi na letošnje predsedniške volitve v Braziliji, ki bodo 7. oktobra, saj Luli javnomnenjske ankete trenutno napovedujejo najvišjo podporo med vsemi kandidati. Prav zato je želel ostati na prostosti, da bi lahko kandidiral na volitvah. A po odločitvi vrhovnega sodišča bo najverjetneje že v nekaj dneh moral v zapor.

Lula trdi, da so obtožbe proti njemu politično motivirane in da služijo temu, da bi mu preprečili kandidaturo na volitvah. Njegova Delavska stranka je v prvem odzivu sporočila, da gre za "tragičen dan za demokracijo in Brazilijo".

Vrhovno sodišče je odločalo pod velikim pritiskom in odločitev sprejelo s šestimi glasovi proti petim po maratonskem zasedanju, ki se je zavleklo do jutranjih ur.

Dolg sodni proces

V torek zvečer je v Sao Paolu, največjem brazilskem mestu, protestiralo okoli 20.000 ljudi, ki so pozivali, naj gre Lula v zapor. Več kot 5.000 sodnikov in tožilcev pa je vrhovnemu sodišču poslalo peticijo za takojšnjo zaporno kazen za nekdanjega predsednika.

Vrhovno sodišče je o primeru odločalo, potem ko je prizivno sodišče v mestu Porto Allegre prejšnji teden zavrnilo njegovo zadnjo pritožbo na obsodbo. Že januarja mu je sodišče po predhodni pritožbi kazen zvišalo za približno tri leta.

Obtožbe na račun Lule zaradi korupcije so povezane z gradbenim podjetjem OAS, ki je za nekdanjega predsednika temeljito prenovilo stanovanje v kraju Guaruja. Lula je v zameno podjetju priskrbel naročila pri naftni družbi Petrobas. Lula je v preteklosti zanikal, da je lastnik stanovanja.

Obdobje gospodarske rasti

Kljub temu Lula velja za najpriljubljenejšega politika. Brazilijo je vodil med letoma 2003 in 2011. Ko se je poslovil z mesta predsednika, ga je podpiralo kar 80 odstotkov Brazilcev, njegova socialna politika je več milijonom ljudi omogočila izhod iz revščine, Brazilija pa je uživala v najdaljšem obdobju gospodarske rasti. A zaradi množice obtožb in sodnih procesov je na njegova dejanja padla senca dvoma. Zdaj tako po zadnji javnomnenjski anketi 53 odstotkov vprašanih meni, da si zasluži zapor, poroča Guardian.

A. P. J.