Trump zagrozil z zaprtjem vlade, če demokrati ne prižgejo luči za gradnjo zidu

Letos je bilo delo vlade začasno ustavljeno dvakrat

29. julij 2018 ob 21:55

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bo dovolil zaprtje zvezne vlade, če demokratski kongresniki ne bodo prižgali zelene luči za novo priseljensko zakonodajo, ki vključuje tudi gradnjo zidu na meji z Mehiko.

Čeprav imajo republikanci v kongresu večino, pa glede višine financiranja Trumpovega zidu niso enotni, zato predsednik zahteva glasove demokratov."Pripravljen sem dovolili "zaprtje" vlade, če demokrati ne dajo glasov za varnost na meji, ki vključuje tudi zid!" je med drugim zapisal na Twitterju. Zaprtje bi se lahko zgodilo tik pred novembrskimi delnimi kongresnimi volitvami.

Američani so glede vprašanja priseljencev različnega mnenja, pri čemer 81 odstotkov republikancev podpira Trumpovo politiko glede tega vprašanja, je pokazala Reutersova javnomnenjska raziskava.

Trump je že večkrat, odkar je v Beli hiši, zagrozil z zaprtjem zvezne vlade, saj si prizadeva, da bi vprašanje urejanja položaja priseljencev postalo prioriteta v kongresnem proračunu, predvsem financiranje zidu na južni meji. Trump je zaprosil za 25 milijard dolarjev za gradnjo zidu.

Kongres mora sprejeti odločitev glede financiranja vlade do 30. septembra, ko bo vladi zmanjkalo denarja. Čeprav imajo republikanci večino tako v senatu kot predstavniškem domu, pa so sprejemanje odločitev zaustavile razlike v mišljenju med zmernimi in konservativnimi republikanci.

Ob tako imenovanem zaprtju vlade je prekinjeno financiranje vseh zveznih javnih služb, ki niso nujne. Delo ameriške vlade je bilo zaradi vprašanja priseljenske zakonodaje letos zaustavljeno dvakrat, in sicer januarja za tri dni, potem ko so se demokrati prepirali s Trumpom glede ureditve statusa t. i. otrok sanjačev, februarja pa za nekaj ur. Junija je predstavniški dom zavrnil predlog zakona o priseljencih, ki so ga predlagali konservativni republikanci. Trump je tršo priseljensko zakonodajo postavil v središče svoje politike, sprva s prepovedjo vstopa v državo za večinsko muslimanske države, pred kratkim pa je dvignil prah z odločitvijo o ločevanju nezakonitih priseljencev in njihovih otrok, ki jo je po ostrem javnem nasprotovanju potem spremenil. Zvezni sodnik je v petek vlado pozval, naj se osredotoči na iskanje deportiranih staršev, katerih otroci so ostali v ZDA.

K. T.