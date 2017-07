Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V Santiagu je nazadnje tako močno snežilo leta 2007. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Santiago v Čilu presenetil sneg. 250.000 ljudi ima težave z elektriko.

Težave tudi s prometom

16. julij 2017 ob 09:16

Santiago - MMC RTV SLO

Glavno mesta Čila je presenetilo redko sneženje, ki je povzročilo motnje pri oskrbi z elektriko. Poročajo o eni smrtni žrtvi, delavcu, ki je skušal očistiti led.

Ranjena sta še dva človeka, poročajo čilski mediji. Na tisoče ljudi je ostalo v temi. Oblasti sporočajo, da so motnje pri oskrbah z elektriko prizadele okoli 250.000 ljudi. Večinoma so motnje nastale zaradi dreves, ki so pod težo snega padla na kable.

Vreme je povzročilo tudi motnje v prometu, preloženih pa je bilo več športnih dogodkov, poroča BBC. Medtem ko je sneg povzročal težave številnim prebivalcem, pa so se ga otroci razveselili.

Meteorologi pravijo, da je šlo za najhujše sneženje v Santiagu od leta 2007, napovedujejo pa dodatno sneženje, a v manjših količinah.

B. V.