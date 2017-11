SDP želi z nezaupnico zaradi Agrokorja zrušiti Plenkovićevo vlado

Opozicija potrebuje 76 glasov

2. november 2017 ob 15:49

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Največja hrvaška opozicijska stranka SDP je v saboru sprožila postopek za glasovanje o nezaupnici desnosredinski vladi premierja Andreja Plenkovića. Vzrok za nezaupnico je domnevno sporno reševanje zadolženega Agrokorja.

Kot so pojasnili v SDP-ju, želijo razčistiti okoliščine, ki so pripeljale do pogodbe med izredno upravo koncerna Agrokor in posojilodajalci na čelu z ameriškim finančnim skladom Knighthead. Predsednik SDP-ja Davor Bernardić je v izjavi za medije izrazil pričakovanje, da bodo za odpoklic vlade glasovali "vsi, ki nimajo prstov v marmeladi".

V SDP-ju se zavedajo, da bodo težko dobili potrebnih 76 glasov poslancev za nezaupnico, čeprav ima vlada v saboru le tesno večino. Podpise pod njihovo pobudo so prispevale vse pomembnejše opozicijske stranke, vključno z Mostom neodvisnih list, Živim zidom, Hrvaško kmečko stranko in Državljansko-liberalno zvezo (Glas), ki je nastala po razkolu v vladni Hrvaški narodni stranki (HNS).

V SDP-ju so pojasnili, da si predvsem želijo, da bi premier Plenković v saboru končno odgovoril na vprašanja opozicije o transparentnosti reševanja krize v Agrokorju, ki so jih predsedniku hrvaške vlade večkrat zastavili, a odgovora niso dobili.

Sporna posojila "mrhovinarskega" sklada

Želijo razsvetliti odnos med izrednim pooblaščencem hrvaške vlade za Agrokor Antejem Ramljakom in ameriškimi finančnimi skladi, ki so prispevali največ novih posojil po uvedbi izredne uprave 10. aprila. Zahtevali bodo tudi pojasnila glede strukture posojila roll up in posojilodajalcev. Menijo, da je vlada "mrhovinarskim skladom" omogočila prevzem nadzora nad koncernom.

Obenem dvomijo, da bodo poteze izredne uprave slabo vplivale tudi na hrvaško gospodarstvo, zato menijo, da bi morala vlada odstopiti. Spomnili so, da so za reševanje Agrokorja predlagali postopke predstečajne pogodbe v skladu z obstoječimi hrvaškimi zakoni, ne pa posebnega zakona t. i. lex Agrokor.

Vlada: Z lex Agrokorjem rešili 40.000 delovnih mest

V hrvaški vladi niso zaskrbljeni zaradi opozicijske pobude in vztrajajo, da so z lex Agrokorjem rešili 40.000 delovnih mest v Agrokorju in zagotovili stabilnost celotnega hrvaškega gospodarstva.

Potem ko bodo zahtevo SDP-ja uvrstili na dnevni red sabora, ima vlada osem dni časa, da se izreče o pobudi, sabor pa 30 dni, da sproži razpravo. Na Hrvaškem parlamentarne razprave o odpoklicu vlade ne pričakujejo pred koncem prihodnjega tedna.

Spomladi opoziciji zmanjkal en glas

Opoziciji je spomladi zmanjkal en poslanski glas pri interpelaciji ministra za finance Zdravka Marića zaradi njegovega domnevnega navzkrižja interesov, ker je pred vstopom v vlado opravljal direktorske posle v Agrokorju. Pred glasovanjem so desnosredinsko vlado zapustili dotedanji partnerji iz Mosta, a je vladajoči HDZ rešil krizo vlade v partnerstvu s HNS-jem.

Premier Plenković je vodenje hrvaške vlade prevzel po predčasnih parlamentarnih volitvah septembra lani, ki so sledile odpoklicu njegovega predhodnika Tihomirja Oreškovića in njegove desnosredinske vlade na pobudo takrat vladajočega HDZ-ja.

A. V.