Plenković s tesno podporo sestavil novo vlado HDZ-ja in HNS-ja

Novi ministri za notranje zadeve, gradbeništvo, pravosodje, delo, energetiko in upravo

9. junij 2017 ob 20:29,

zadnji poseg: 9. junij 2017 ob 21:05

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Na Hrvaškem je prvič zaživela desnosredinsko-liberalna vladna koalicija HDZ-ja in Hrvaške narodne stranke (HNS). Nova vladna partnerka je dobila podpredsednika vlade in dve ministrstvi.

Premierju Andreju Plenkoviću je z glasovi 78 poslancev, ki so potrdili sedem novih članov vlade, po mesecu in pol politične krize na Hrvaškem uspelo oblikovati tesno parlamentarno večino.

Plenković je konec aprila prekinil vladno sodelovanje s stranko Most neodvisnih list. Glede na število poslancev, ki so podprli vlado, nova parlamentarna večina ne bo tako močna, kot je bila po predčasnih parlamentarnih volitvah septembra lani, ko je prvo Plenkovićevo vlado podprlo 91 poslancev v 151-članskem saboru.

Vršilec dolžnosti predsednika HNS-ja Predrag Štromar je bil na seji sabora potrjen za novega podpredsednika vlade in ministra za gradbeništvo. Ministrica za znanost in izobraževanje je postala Blaženka Divjak, ki ni članica HNS-ja, a je sodila v kvoto liberalcev.

Hrvaški premier je izkoristil priložnost za rekonstrukcijo vlade ter opravil zamenjave na čelu še petih ministrstev. Odstavil je samo predhodnika Divjakove, Pava Barišića, ki je do nedavnega užival nedvomno premierjevo podporo.

Za notranjega ministra je postavil šefa svojega kabineta Davorja Božinovića. Božinović je bil obrambni minister v vladi premierke Jadranke Kosor. V vladi Kosorjeve je bil minister za pravosodje Dražen Bošnjaković, ki se je zdaj vrnil na svoj nekdanji stolček.

Nov obraz v vladi je dosedanji državni sekretar na ministrstvu za delo in pokojninski sistem Marko Pavić, ki je prevzel vodenje tega ministrstva. Njegov dosedanji šef Tomislav Ćorić se je preselil na ministrstvo za varstvo okolja in energetiko. Dosedanji minister za gradbeništvo Lovro Kuščević je bil potrjen na čelo ministrstva za upravo.

Nekaj poslancev HNS-ja nezadovoljnih

Vlade niso podprli štirje od devetih poslancev HNS-ja. Napovedali so, da bodo prihodnji teden oblikovali poslansko skupino neodvisnih poslancev. Niso zavrnili niti možnosti, da bodo ustanovili novo politično stranko. Nezadovoljnih liberalcev, ki so odšli iz stranke po preobratu na sredini seji glavnega odbora HNS-ja, na kateri so se odločili za sodelovanje v vladi, je namreč mnogo.

Opozicija ostro proti novi koaliciji

Pred izvolitvijo novih članov vlade sta HDZ in HNS podpisala pogodbo o sodelovanju. Sledila je celodnevna saborska razprava, v kateri opozicija ni izbirala besed, s katerimi bi argumentirala svoje trditve o navadni trgovini med vladnima strankama, ki naj bi dodatno zmanjšala pomen politike in politikov v očeh volivcev.

Novi člani vlade so se predstavili na pristojnih parlamentarnih odborih, največ zanimanja pa je izzvala predstavitev Divjakove, od katere opozicija pričakuje, da bo omejila večinski vpliv konservativnih in katoliških krogov na pripravo in izvajanje reforme izobraževanja.

Divjakova je bila med udeleženci nedavnih protestov za izvajanje celovite reforme kurikuluma, ki so med drugim zahtevali odstop njenega predhodnika in vodilnih ljudi v komisiji za reformo. Danes je napovedala, da v skladu s svojimi ministrskimi pristojnostmi ne bo dovolila nobenega oviranja reforme ter da si bo prizadevala za depolitizacijo izobraževanja.

Poslanci narodnih manjšin podprli vlado

Plenković je pred začetkom glasovanja o novih članih svoje vlade pred novinarji napovedal, da bodo za podpredsednika sabora predlagali dolgoletnega poslanca italijanske narodne manjšine Furia Radina, ki je pred nekaj dnevi še zavračal podporo vladi zaradi nestrpnosti nekih članov vrha HDZ-ja do poslancev narodnih manjšin. Vseh osem poslancev narodnih manjših je podprlo Plenkovićevo vlado.

J. R.