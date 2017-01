Senat potrdil Mika Pompea na čelo Cie, Rex Tillerson bližje imenovanju

Tillerson se je le stežka prebil v naslednji krog odločanja

24. januar 2017 ob 08:34

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški senat je v ponedeljek potrdil kongresnika Mika Pompea na položaj direktorja obveščevalne agencije Cia, senatni odbor pa je tesno potrdil kandidaturo Rexa Tillersona za zunanjega ministra.

Za Pompea je glasovalo 66 senatorjev in senatork, tudi več demokratov, proti pa jih je bilo 32, kot edini republikanec Rand Paul iz Kuntuckyja. Paul Pompeu nasprotuje, ker se ta ni jasno opredelil proti nepooblaščenemu nadzoru nad ameriškimi državljani in mučenju. Demokrate je ob tem skrbelo še to, da ni pokazal nobenega navdušenja za preiskavo obtožb, da je Rusija pomagala Trumpu do zmage na volitvah.

Pompea je zatem zaprisegel podpredsednik Mike Pence. BBC poroča, da naj bi bila prva naloga za Pompea vzpostaviti učinkovit odnos med obveščevalno agencijo in predsednikom Donaldom Trumpom. Ta je namreč prišel v spor tako s Cio kot z drugimi obveščevalnimi agencijami zaradi njihovih ugotovitev o domnevnem ruskem vmešavanju v ameriške predsedniške volitve, s čimer naj bi pomagali zmagati ravno Trumpu.

Ko so mediji objavili nepreverjena poročila, da ima Rusija v posesti določene podatke o Trumpu, s katerimi bi ga lahko izsiljevala, je Trump na Twitterju zapisal, da obveščevalne agencije objave teh "lažnih novic" ne bi smele dopustiti, dodal pa je vprašanje, "ali živimo v nacistični Nemčiji".

V soboto je Trump, sicer brez Pompea, saj še ni bil potrjen, obiskal sedež Cie, in si z govorom, v katerem je ostro napadel medije, prislužil glasen aplavz. Dobro obveščeni viri naj bi medtem ameriški televiziji CBS zagotovili, da so ploskali le Trumpovi ljudje, s katerimi je napolnil avlo poslopja. Drugih ljudi menda ni bilo, ker je bil obisk Cie najprej odpovedan, potem pa na hitro pripravljen, da se odvrne pozornost od sobotnih množičnih protestov, je poročal CBS.

Nekdanji naftar bližje mestu zunanjega ministra

Medtem je senatni odbor za mednarodne odnose tesno, z 11 proti 10, potrdil kandidaturo nekdanjega direktorja naftne družbe ExxonMobil Rexa Tillersona za položaj zunanjega ministra. Kandidati za ta položaj so bili zadnjih 40 let v odboru sicer potrjeni skoraj brez nasprotovanja.

Vsi demokrati so bili tokrat proti, vsi republikanci pa za. Republikanca John McCain iz Arizone in Lindsey Graham iz Južne Karoline sta še do nedelje izražala pomisleke, Marco Rubio iz Floride pa vse do ponedeljka, vsi trije pa so nato Tillersona le podprli.

Podporo so republikanci utemeljili s tem, da si ima predsednik pravico izbrati kabinet, Tillerson pa je usposobljen, čeprav jih še naprej skrbi njegov odnos do Rusije. To državo je sicer označil za nevarno ZDA, številne v ameriški politiki pa motijo Tillersonove povezave z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki so nastale iz poslovnih razlogov, ko je Tillerson vodil ExxonMobil. Rubio je Tillersona vprašal, ali bi Putina označil za vojnega zločinca, kar Tillerson ni želel storiti, a je na koncu le prejel Rubievo podporo.

Demokrati so Tillersona zavrnili tudi zaradi prepričanja, da bo na prvo mesto postavljal poslovne interese, ne pa igral vlogo prvega diplomata ZDA. Tillersona mora zdaj potrditi še senat, v katerem pa imajo večino republikanci.

B. V.