Severna Irska po več kot letu dni vendarle bliže koncu politične krize

Sinn Fein po 35 letih zamenjal predsednika

12. februar 2018 ob 10:06

Dublin - MMC RTV SLO, Reuters

Severna Irska je že več kot leto dni v politični krizi, saj stranki Sinn Fein, na čelu katere je po menjavi vodstva po 35 letih prvič ženska, in Demokratična unionistična stranka ne najdeta skupnega jezika. Zdaj na "pomoč" prihajata tudi britanska premierka Theresa May in irski premier Leo Varadkar.

Politična kriza se je začela, ko se je Sinn Fein pred dobrim letom umaknil iz vladne koalicije s svojo tekmico, Demokratično unionistično stranko (DUP), kot razlog pa navedel, da je DUP ne obravnava kot enakovrednega partnerja. Povod za razpad koalicije so bila nesoglasja glede sporne sheme o ogrevanju z obnovljivo energijo, ki je davkoplačevalce stala več deset milijonov evrov.

Kljub večkratnim pogajanjem stranki od tedaj nikakor ne najdeta skupnega jezika pri iskanju poti do dogovora, kar po mnenju kritikov vpliva tudi na položaj Severne Irske v procesu pogajanj o brexitu. Natančneje rečeno, o položaju Severne Irske je zaradi dejstva, da nima političnega vodstva, ki bi glasno zagovarjalo njene interese, se zelo malo govori, čeprav naj bi imel izstop iz EU-ja zanjo večje posledice kot za kateri koli drug del britanske države.

Danes v Belfast prihaja britanska premierka Theresa May. Kot so sporočili z njenega urada, bo Mayeva politične voditelje opomnila na "številne pereče teme, ki se tičejo Severne Irske". Britanska premierka naj bi sicer pohvalila najnovejši razvoj dogodkov v pogajanjih, DUP in in Sinn Fein sta namreč v petek sporočila, da sta stranki vendarle naredili korak naprej v pogajanjih, ki se bodo nadaljevala ta teden. London je zaradi politične krize na Severnem Irskem sicer že sprejel več ukrepov, s katerimi je po več kot desetletju neposredno vladal temu delu države. Lani je tako sprejel tudi proračun. Številni Severni Irci se sicer bojijo, da bi lahko neposredna oblast Londona še dodatno destabilizirala politično ravnotežje med strankama, ki sta bili v skladu z dogovorom iz leta 1998 na oblasti od leta 2007.

V severnoirsko prestolnico danes prihaja tudi irski premier Leo Varadkar, ki je v nedeljo London posvaril, da se mu izteka čas za predstavitev načrta o ureditvi odnosov z EU-jem po izstopu Velike Britanije iz evropske povezave. Podobno kot Mayeva bo obisk v Belfastu tudi Varadkar izkoristil za spodbujanje dialoga med Sinn Feinom in DUP-om.

Bo imela gelščina enak status kot angleščina?

Potem ko sta stranki pretekli teden po premoru znova sedli za pogajalsko mizo, naj bi se ta teden zedinili še glede zadnjega niza vprašanj, med katerimi so istospolne poroke, ki so na Severnem Irskem nezakonite, pogajali pa se bodo tudi o pravicah irsko govorečih državljanov (Sinn Fein za gelščino zahteva enak status, kot ga ima angleščina, medtem ko DUP temu nasprotuje) in financiranju preiskav smrti v času večdesetletnega sektaškega nasilja med katoličani in protestanti, ki se je končalo z mirovnim dogovorom leta 1998.

Sinn Fein po 35 letih z novim vodstvom

Nov veter v pogajanjih pomeni tudi menjava na čelu Sinn Feina. Ta ima namreč po 35 letih novega voditelja, na sobotnem kongresu je Gerryja Adamsa nasledila Mary Lou McDonald. V svojem prvem govoru je slednja poudarila, da želi zmago na referendumu o irski enotnosti in da je čas za "inovativne in moderne načine za napredek naših politik". Izrazila je prepričanje, da je treba Sinn Fein prevetriti, da bo postala stranka, ki bo pripravljena na uresničitev cilja: zmage na volitvah. V svojem govoru je tudi opomnila, da brexit predstavlja resno nevarnost za blaginjo ter gospodarsko, socialno in politično življenje na Irskem.

Adams je ob svojem slovesu dejal, da je prepričan, da bo Sinn Fein z McDonaldovo še močnejši. "Napredek je bil narejen, toda še vedno so ovire. Toda, kot sem rekel našim unionističnim prijateljem, to je zadnja možnost za dogovor."

K. T.