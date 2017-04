Severna Koreja znova izvedla ponesrečen raketni poskus

Seul: Pjongjang se igra z ognjem

29. april 2017 ob 07:29

Washington/Seul - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Severna Koreja je po poročanju ameriških in južnokorejskih vojaških virov izstrelila balistično raketo, ki je po nekaj minutah razpadla, njeni deli pa so padli v Japonsko morje.

Do izstrelitve je prišlo nekaj ur po zasedanju Varnostnega sveta ZN-a, med katerim je ameriški državni sekretar Rex Tillerson mednarodno skupnost pozval naj zaradi severnokorejskih jedrskih in raketnih poskusov prekine diplomatske odnose s Pjongjangom in poveča pritisk s sankcijami.

Južna Koreja je sporočila, da se severna soseda "igra z ognjem", ob tem pa se je zavzela še za ostrejše sankcije.

Varnostni svet je doslej v zadnjih desetih letih zaradi jedrskega in raketnega programa Pjongjanga sprejel šest resolucij s sankcijami, ki pa severnokorejskih oblasti niso odvrnile od jedrskih in raketnih poskusov.

Ameriški vojaški viri navajajo, da gre za raketo srednjega dosega KN-17. Bela hiša se je na izstrelitev odzvala s kratkim sporočilom za javnost, da se zaveda dogodka, predsednik Trump pa je s tem seznanjen.

Peking: Precenjujete naš vpliv

Raketa je bila izstreljena z območja severno od Pjongjanga, gre pa že za četrti zaporedni neuspeli raketni poskus. Kot poročajo južnokorejski vojaški viri je raketa dosegla višino 71 kilometrov, nato pa je razpadla.

ZDA so upale, da bo Kitajska kot edina zaveznica odvrnila Severno Korejo od novih raketnih in jedrskih poskusov, vendar Peking sporoča, da Washington precenjuje kitajski vpliv na Pjongjang.

Tik pred raketnim poskusom je kitajski zunanji minister Vang Ji povedal VS-ju ZN-a, da Kitajska sama ne more rešiti severnokorejskega problema.

G. V.