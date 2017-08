Severnokorejski minister naj bi zavrnil pobudo južne sosede za pogovore

Pjongjang se še ni odzval na sankcije

7. avgust 2017 ob 09:51

Manila - MMC RTV SLO, STA

Južnokorejska zunanja ministrica je v Manili na kratko govorila in se rokovala s severnokorejskim kolegom, ki naj bi poziv Južne Koreje k pogovorom označil za "neiskren".

Južnokorejska ministrica Kang Kjung Va se je v Manili ob robu srečanja Aseana (Združenja držav jugovzhodne Azije) nenapovedano in na kratko srečala s severnokorejskim kolegom Ri Jong Hojem. Ta je po besedah južnokorejske ministrice poziv Južne Koreje iz prejšnjega meseca zavrnil, kar naj bi bilo po njenih besedah povezano s stopnjevanjem sankcij proti Severni Koreji.

Seul je sicer predlagal nove pogovore, da bi zmanjšali napetosti in obnovili ponovne združitve družin, ločenih v korejski vojni. Pjognjang še ni podal uradnega odziva, poroča BBC.

Zunanji minister Kitajske, glavne zaveznice Severne Koreje, Vang Ji je novinarjem dejal, da meni, da Pjongjang "ni povsem zavrnil pozitivnih predlogov Južne Koreje", ki jih podpira tudi Peking.

ZN potrdil nove sankcije

Srečanja Aseana se udeležuje tudi ameriški zunanji minister Rex Tillerson, ki je glede sobotne soglasne odločitve Varnostnega sveta ZN-a o novih, ostrejših sankcij zoper Severno Korejo dejal, da to pomeni, da v mednarodni skupnosti ni razlik v želji, da Severna Koreja preneha izvajati svoje raketne preizkuse. Sankcije sta tako podprli tudi Rusija in Kitajska. Pjongjang se na nove sankcije sicer še ni odzval.

Nove sankcije Severni Koreji prepovedujejo izvoz premoga, železa, svinca in morske hrane, državam članicam ZN-a pa prepoveduje uvoz teh surovin iz Severne Koreje. Državam članicam prepoveduje tudi izdajanje delovnih dovoljenj Severnim Korejcem, podjetjem se prepoveduje sklepanje partnerstev in sodelovanje s podjetji iz Severne Koreje, obstoječa partnerstva pa ne smejo dobivati dodatnih naložb.

Trump in Mun po telefonu

V nedeljo sta o Severni Koreji po telefonu govorila tudi ameriški predsednik Donald Trump in njegov južnokorejski kolega Mun Dže In. Strinjala sta se, da je Severna Koreja "huda in vse večja neposredna grožnja ZDA, Južni Koreji, Japonski in večini držav po svetu", so sporočili iz Bele hiše.

B. V.