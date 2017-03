Izpustili severnokorejskega osumljenca za umor Kim Džong Nama

Diplomatski odnosi med državama kljub temu načeti

2. marec 2017 ob 10:43

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO/STA

Malezija bo izpustila Ri Džong Čola, severnokorejskega osumljenca za umor Kim Džong Nama ter spet uvedla vizume za državljane Severne Koreje.

Osumljenec Ri Džong Čol je bil po umoru na malezijskem letališču v prestolnici Kuala Lumpur v policijskem priporu skoraj dva tedna. "Izpustili ga bomo. Je svoboden mož. Njegov preiskovalni zapor se je iztekel. Nimamo zadovoljivih dokazov za obtožnico proti njemu," je povedal generalni tožilec Mohamed Apandi Ali.

Medtem je Malezija napovedala preklic vizumske liberalizacijo za državljane Severne Koreje. Od naslednjega tedna dalje bodo tako za vstop v Malezijo ponovno potrebovali vizume. Za ponovno uvedbo vizumov so se odločili zaradi varnosti, pojasnjuje podpredsednik malezijske vlade Zahid Hamidi.

Pretekli teden je Kuala Lumpur obiskala delegacije visokih predstavnikov iz Severne Koreje, ki naj bi prišli zaradi prevzema Namovega trupla, izpustitve osumljenca Čola in "razvoja prijateljskih odnosov med državama". Diplomatske vezi med državama sicer segajo v sedemdeseta leta, ko sta začeli medsebojno trgovati s palmovim oljem in jeklom. Severni Korejci so leta 2003 v Kuala Lumpurju tudi vzpostavili veleposlaništvo, poroča BBC.

Obtoženkama grozi smrtna kazen

Državno tožilstvo Malezije je za umor polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una obtožila indonezijsko in vietnamsko državljanko. Če bo sodišče ženski obsodilo, bosta po malezijskem kazenskem pravu obsojeni na smrtno kazen. Obtoženki naj bi verjeli, da sodelujeta v potegavščini resničnostnega šova, v kateri sta pokojnemu na obraz nanesli olje za dojenčke.

Kim Džong Nam je umrl februarja med prevozom v bolnišnico, 20 minut po zastrupitvi z bojnim strupom VX. Posnetki nadzornih kamer so pokazali dve ženski, ki sta mu nekaj nanesli na obraz, medtem ko je na letališču v Kuala Lumpurju čakal na prijavo za polet proti Macau.

