Širše območje Reke stresel potres z magnitudo 4,1

Po glavnem sunku še popotresni sunek

8. avgust 2017 ob 12:54,

zadnji poseg: 8. avgust 2017 ob 13:56

Reka - MMC RTV SLO, STA

Ob 11.35 je širše območje Reke, otoka Krka in Kvarnerja stresel potres z magnitudo 4,1. Epicenter je bil 18 kilometrov od Reke.

Kot je sporočil evrosredozemski seizmološki center (EMSC), je bilo žarišče potresa en kilometer pod površjem zemlje. Po poročanju hrvaškega portala index.hr so potres čutili na celem otoku Krk, približno deset minut za glavnim sunkom pa je sledil še popotresni.

V Klimnu na Krku so po navedbah očividcev potres tudi slišali, in sicer kot zamolklo grmenje. Tresenje tal so čutili tudi v kraju Jadranovo in v Crikvenici, še poroča index.hr.

Potres tudi v Turčiji

Streslo je tudi jugozahodni del Turčije, in sicer v bližini pristaniškega mesta Bodrum. Potres je imel magnitudo 5,3. Poročil o ranjenih in gmotni škodi za zdaj ni. Žarišče je bilo deset kilometrov pod površjem zemlje in približno 14 kilometrov jugovzhodno od Bodruma. Lokalni mediji poročajo, da je zaradi strahu pred zrušenjem stavb več prebivalcev zbežalo na ulice. Po podatkih seizmološkega urada v Atenah naj bi šlo za popotresni sunek potresa, ki je 21. julija z magnitudo 6,7 pretresel območje.

V silovitem potresu, ki je prejšnji mesec prizadel Bodrum, priljubljeno turistično mesto ob Egejskem morju, in grški otok Kos, sta sicer umrla dva človeka, več sto pa je bilo poškodovanih.

B. V.