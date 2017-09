Sirska vojska prebila obroč okrog Deir Ezorja

V sirski državljanski vojni umrlo že 330.000 ljudi

5. september 2017 ob 15:55

Deir Ezor - MMC RTV SLO, STA

Sirska vojska je prebila obroč okrog mesta Deir Ezor, ki ga od leta 2015 oblega Islamska država (IS), v njem pa je (bilo) ujetih približno 93.000 civilistov.

Sile sirskega predsednika Bašarja Asada so obroč prebile na severu, medtem ko južni del mesta, ki je bil ločen od severnega v ofenzivi IS na začetku leta, še ostaja obkoljen.

Vojska je trenutno na poti k južnemu delu mesta, od katerega je oddaljena približno 15 kilometrov, so sporočili iz Sirskega observatorija za človekove pravice. S porazom v mestu in v istoimenski z nafto bogati provinci Deir Ezor bi bil IS omejen samo na posamezna izolirana oporišča.

Raka tik pred padcem

Tudi Raka, kjer so islamisti leta 2014 razglasili kalifat, je tik pred padcem. Uporniška skupina Sirske demokratične sile (SDF), ki ji z zračnimi napadi pomagajo tudi ZDA, namreč nadzoruje že dve tretjini mesta.

Islamska država doživlja poraz za porazom tudi v sosednjem Iraku, kjer so jih vladne sile pregnale iz Mosula in Tal Afarja, tako da je le še vprašanje časa, kdaj bo IS povsem premagan in razbit.

V sirski državljanski vojni je bilo od leta 2011 ubitih že 330.000 ljudi.

A. V.