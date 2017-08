IOM: Več kot 600.000 Sircev se je letos vrnilo domov

V istem obdobju notranje razselili 800.000 ljudi

11. avgust 2017 ob 21:34

Damask,Bejrut - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta se je v Sirijo vrnilo skoraj 603.000 sirskih prebežnikov, ki so morali zaradi državljanske vojne zapustiti svoje domove.

Gre za razseljene ljudi in prebežnike, ki so se vrnili domov z drugih območij v Siriji, iz Turčije, Libanona, Jordanije in Irana, je sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM).

Med razlogi za vrnitev prebežniki navajajo predvsem željo po zaščiti svojih domov in lastnine, izboljšane gospodarske in varnostne razmere v domačih krajih ter težave pri integraciji v državah gostiteljicah, so zapisali pri IOM-u.

Večino ljudi, ki so se vrnili domov (84 odstotkov), predstavljajo tisti, ki so bili razseljeni po Siriji. Sledijo tisti, ki so se vrnili iz Turčije. Gre za najbolj množično vračanje domov, kar ga je zasledila organizacija.

Šest milijonov notranje razseljenih

V istem obdobju, od januarja do julija, je za 800.000 naraslo število notranje razseljenih ljudi. Med njimi je mnogo takih, ki so morali zaradi nasilja že drugič ali tretjič zapustiti svoj dom, poudarja IOM, ki dodaja, da je trenutno v Siriji razseljenih več kot šest milijonov ljudi.

Sirske vladne sile so pred kratkim iz rok skupine Islamska država (IS) osvobodile strateško pomembno mesto Al Sukna, ki so ga skrajneži zavzeli maja 2015. Tako so džihadiste pregnale iz njihove zadnje utrdbe v provinci Homs v osrednjem delu države. IS je tudi v zadnjih mesecih utrpel hude izgube ozemlja v Siriji in Iraku.

Sirski uporniki zapuščajo Libanon

V soboto se bo začela tudi premestitev borcev sirske uporniške skupine Saraja Ahl al Šam in sirskih civilistov iz sirske enklave v Libanonu, tik ob sirski meji. Tristo borcev, njihove družine in druge civiliste bodo varnostni organi pospremili do meje, je povedal direktor libanonske varnostne agencije Abas Ibrahim.

Civilisti bodo odšli v pokrajino Asal al Ward pod nadzorom sirske vlade, upornike z družinami pa bodo premestili na vnaprej dogovorjeno lokacijo. Po navedbah Hezbolaha bodo borce skupaj s 3.000 civilisti premestili v mesto pod nadzorom upornikov Al Ruhaiba v pokrajini Vzhodni Kalamun ob sirsko-libanonski meji.

