Islamska država pred porazom v zadnjem večjem oporišču v Siriji

Zmeda med skrajneži

4. september 2017 ob 19:11

Damask - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Sirske vladne sile so začele boje za osvoboditev mesta Deir Ezor, ki ga že več let oblegajo pripadniki skrajne skupine Islamska država in v njem zadržujejo skoraj 100.000 civilistov.

Že nekaj tednov se sirske sile približujejo Deir Ezoru, ki je zadnje večje oporišče Islamske države v Siriji, in so že dosegle vojaško oporišče na obrobju mesta. Sunitski skrajneži nadzorujejo več kot polovico mesta in večji del istoimenske pokrajine, ki na vzhodu meji na Irak.

Zaradi več porazov Islamske države je sirska vojska lahko hitreje napredovala proti Deir Ezoru. Večino pokrajine so skrajneži zavzeli v sredini leta 2014, leto dni pozneje pa še polovico mesta, kjer je pred vojno živelo okoli 300.000 ljudi, danes pa jih v obkoljeni vladni polovici ostaja le še 100.000.

Zavzetje mesta Deir Ezor bi bila ključna pridobitev za sirsko vlado, saj je mesto poskušala doseči pred rivalskimi uporniškimi Sirskimi demokratičnimi silami (SDF), ki ob podpori ZDA oblegajo prestolnico Islamske države - mesto Raka.

Pred Deir Ezorom že čakajo s hrano naloženi tovornjaki, ki bodo oskrbeli civiliste, ko bodo sirske vladne sile prebile obroč skrajnežev, kar naj bi se po napovedih Damaska zgodilo v nekaj urah.

Zmeda skrajnežev

"Islamska država je zmedena. Nobenega vodstva ali osrednjega nadzora ni," je dejal eden izmed poveljnikov libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, ki podpira sile sirskega predsednika Bašarja Al Asada.

Islamska država je od svojega vrhunca leta 2014, ko je nadzorovala znaten del Sirije in Iraka, do danes izgubila večji del osvojenega ozemlja in njeni pripadniki vztrajajo le še v manjših enklavah.

Iz drugega največjega iraškega mesta Mosul so skrajneže julija letos pregnale iraške sile ob pomoči ZDA, v Siriji pa napadi na Islamsko državo potekajo na dveh frontah. Na eni strani se proti njim bojujejo sirske vladne sile ob podpori Rusije, medtem ko jih na drugi strani napadajo arabske in kurdske uporniške sile ob podpori ZDA.

G. V.