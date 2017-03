Skupina G20 išče rešitev za novo poglavje svetovne trgovine

ZDA Nemčijo, Japonsko in Kitajsko obtožujejo valutnih manipulacij

17. marec 2017 ob 19:12

Baden Baden - MMC RTV SLO/STA

Glavna tema zasedanja finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank iz skupine 20 najpomembnejših svetovnih gospodarstev so nove trgovinske določbe in davčne reforme.

Zasedanje v Baden-Badnu poteka pod vodstvom nemškega finančnega ministra Wolfganga Schäubleja, ki opozarja, da ministre in guvernerje pred dosego dogovora o določbah čaka veliko dela, a ostaja optimističen. Po srečanjih s kolegi iz ZDA in Kitajske upa, da bo "tudi v težkih časih" mogoče napraviti korak naprej, vendar bo ključna prava formulacija o odprtosti svetovne trgovine, saj so različni udeleženci občutljivi glede scvojih "stališč", je priznal.

Schäuble je izrazil željo, da London ostane močan finančni center tudi po brexitu, poroča BBC.

Vprašanje protekcionizma

Skupina G20 je v preteklosti protekcionizem - delovanje v varstvo domače industrije pred tujo konkurenco - običajno obsojala. Vendar se tokrat ZDA, njihov predsednik Donald Trump grozi s številnimi protekcionističnimi ukrepi, niso pripravljene ukloniti pritisku drugih držav. Schäuble meni, da se s protekcionizmom na zasedanju ni treba pretirano ukvarjati.

Nujne gospodarske reforme

Generalni sekretar Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) Angel Gurria je zbrane voditelje pozval, naj okrepijo prizadevanja za učinkovito reformiranje gospodarstva. "Doseganje boljše vključenosti ter zmanjševanje dohodkovnih neenakosti in revščine so pomembni cilji za dobrobit državljanov in vnovično pridobitev njihovega zaupanja," je izpostavil in dodal, da mnogi državljani članic OECD-ja že desetletje niso občutili povečanja prihodkov. Brezposelnost se je res zmanjšala, a je drastično zmanjšanje rasti produktivnosti po izbruhu svetovne gospodarske krize vodilo v mirovanje višine prihodkov pomembnega deleža prebivalstva, opozarjajo v OECD-ju.

ZDA si želijo več konkurenčnosti

Tema pogovorov v Baden-Badnu je tudi valutna politika. Bela hiša je večkrat obtožila Japonsko, Nemčijo in Kitajsko, da z valutnimi manipulacijami krepijo svoj izvoz, s tem pa škodijo ameriški konkurenčnosti.

Ameriški finančni minister Steven Mnuchin je po srečanju s Schäublejem poudaril, da ZDA ne želijo trgovinske vojne. Trump po njegovih besedah podpira prosto trgovino, a ta mora biti poštena.

Protesti ob srečanju

Srečanje je spremljal tudi protest za pravice revnih držav, ki ga je okoli sto aktivistov pripravilo v bližini lokacije dogodka. Protestniki zbranim voditeljem očitajo dvojno moralo in premalo intenzivna prizadevanja za izboljšanje položaja najrevnejših skupin prebivalstva. Na sobotnem protestnem shodu pričakujejo več sto protestnikov, ki se bodo po ulicah Baden-Badna odpravili do prizorišča ministrskega zasedanja.

J. R.