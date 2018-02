Na Slovaškem umorili preiskovalnega novinarja in njegovo dekle

Pisal je predvsem o korupciji in davčnih utajah

26. februar 2018 ob 13:27

Bratislava - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na Slovaškem so umorili preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka, ki je pisal tudi o davčnih goljufijah podjetnikov, povezanih z vladajočo stranko Smer slovaškega premierja Roberta Fica.

27-letnega novinarja spletnega portala Aktuality.sk in njegovo dekle so umorili konec tedna na njegovem domu v kraju Velka Maca v bližini Trnave. Kuciak je podlegel strelu v prsni koš, njegovo dekle pa so ustrelili v glavo.

Vodja slovaške policije Tibor Gaspar je dejal, da je bil to najverjetneje naklepni uboj, povezan z novinarjevim delom, in dodal, da takšnega primera na Slovaškem še niso imeli. Dejanje preiskujeta policija in posebna preiskovalna agencija.

Novinar je raziskoval predvsem korupcijo in davčne utaje. Zadnji članek je objavil 9. februarja, v njem pa je pisal o domnevni davčni utaji, povezani z gradnjo razkošnih novih stanovanj v Bratislavi. Domnevne nepravilnosti v zvezi s tem kompleksom so lani povzročile proteste, na katerih so ljudje na ulici zahtevali odstop notranjega ministra Roberta Kalinaka. Jeseni je Kuciak prejel grožnje, ki jih je prijavil policiji.

Policija bo po potrebi uvedla posebne varnostne ukrepe, novinarjem, ki bi bili lahko prav tako ogroženi, pa zagotovila varovanje.

O umoru bodo na izrednem zasedanju govorili premier Fico, Gaspar, generalni tožilec Jaromir Ciznar in vodja slovaške obveščevalne službe Anton Safarik.

A. P. J.