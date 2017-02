Sodnik začasno odpravil Trumpov odlok, Bela hiša že napovedala pritožbo

Ameriško pravosodno ministrstvo zahteva zadržanje

4. februar 2017 ob 07:21

Washington - MMC RTV SLO

Zvezni sodnik iz Seattla je začasno odpravil sporni odlok ameriškega predsednika Donalda Trumpa o začasni prepovedi vstopa državljanom sedmih večinsko muslimanskih držav in beguncem.

Sodnik James Robart je zavrnil argumente državnih odvetnikov, carinske oblasti pa so že obvestile ameriške letalske družbe, da spet velja enak režim kot pred odlokom, torej da se na letala za Združene države lahko vkrcajo vsi potniki, ki imajo vizume. Za razliko od Robarta, ki je eksplicitno poudaril, da njegova odločitev velja za celotno državo, so sodniki predtem presojali le o posameznih primerih v posameznih zveznih državah. Odločitev je Robart, ki ga je imenoval nekdanji predsednik George W. Bush, utemeljil rekoč, da odlok povzroča nepopravljivo škodo gospodarstvu in državljanom.

Z ameriškega pravosodnega ministrstva so sporočili, da bodo zahtevali zadržanje sodnikove odločitve. V Beli hiši so Trumpov odlok označili kot zakonitega in primernega. "Namen predsednikovega odloka je zaščititi domovino in ima ustavno avtoriteto in odgovornost, da zaščiti Američane," so v izjavi zapisali v Beli hiši.

Pravosodni minister države Washington Bob Ferguson je odločitev sodnika Robarta po drugi strani označil za zmago ustave in potrditev, da ni nihče nad zakonom, niti predsednik. "Odločitev pomeni, da lahko ljudje spet potujejo kot prej," je zagotovil.

Kot je znano, je Trumpov odlok za 90 dni prepovedal vstop državljanom sedmih pretežno muslimanskih držav, za 120 dni prepovedal vstop vsem beguncem in za nedoločen čas prepovedal vstop beguncem iz Sirija.

Tožbo proti Trumpovi administraciji je najprej vložila zvezna država Washington, kasneje se je pridružila še Minnesota. Washingtonski generalni državni tožilec Bob Ferguson je odlok opisal kot nezakonit in neustaven, saj diskriminira ljudi na podlagi njihove vere. Podobno mnenje je izrazilo tudi več zveznih sodnikov, ki so ustavili deportacije oseb z vizumi, odločitev seattleskega sodnika pa je prva, ki velja na ravni celotne države. Kot piše BBC, še v štirih državah, Virginiji, New Yorku, Massachusettsu in Michiganu, poteka obravnava primerov, ki spodbijajo Trumpov ukrep.

Trump je glede svoje odločitve dejal, da ni uperjena proti muslimanom in dejal, da bodo ZDA po koncu trajanja odloka in sprejemu ustreznih varnostnih ukrepov znova izdajale vize.

A. K. K., K. T.