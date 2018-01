Španija: Sodišče zavrnilo izpustitev nekdanjega podpredsednika katalonske vlade

Sodišče zavrača navedbe, da je Junqueras politični zapornik

5. januar 2018 ob 20:19

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Špansko vrhovno sodišče je zavrnilo izpustitev nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki je v priporu zaradi obtožb o uporu in zlorabi javnih sredstev v zvezi s prizadevanji za neodvisnost Katalonije.

Kot so sporočili s sodišča v Madridu, je senat treh sodnikov soglasno presodil, da obstajajo znaki, da je Junqueras zagrešil kazniva dejanja upora, vstaje in zlorabe javnih sredstev. Odločili so tudi, da obstaja tveganje, da bo ponovil kazniva dejanja, saj ni nobenega znamenja, da namerava opustiti pot, po kateri je hodil do zdaj.

Sodišče je prav tako zavrnilo navedbe, da je Junqueras, ki je v priporu od 2. novembra lani, politični zapornik, kar trdijo njegovi podporniki in zagovorniki neodvisnosti Katalonije.

Sodniki so še sporočili, da španska ustava omogoča branjenje političnih stališč, vendar se pri tem ne sme kršiti zakonodaja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Junqueras je bil eden glavnih akterjev pri katalonskih težnjah po samostojnosti. Po referendumu in razglasitvi neodvisnosti v Kataloniji je španska vlada odstavila regionalno katalonsko vlado, uvedla neposredno oblast v pokrajini, razpustila parlament in sklicala regionalne volitve. Na volitvah 21. decembra so spet zmagali zagovorniki neodvisnosti, Junqueras pa je bil izvoljen v parlament.

V četrtek je na sodišču dejal, da bi ga morali izpustiti iz pripora, da bi lahko prisegel kot poslanec, je dejal njegov odvetnik Andreu Van den Eyden.

B. V.