Španija: Zabodeni voznik avta, s katerim je pobegnil osumljenec, je 15. žrtev

Policija še išče glavnega osumljenca za četrtkov napad

21. avgust 2017 ob 09:28,

zadnji poseg: 21. avgust 2017 ob 14:43

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Katalonske oblasti so potrdile, da je človek, ki so ga v Barceloni v četrtek našli zabodenega, 15. žrtev četrtkovih terorističnih napadov. Medtem se je iskanje osumljenca za četrtkov napad razširilo na celotno Evropo.

Vodja katalonske policije je potrdil, da je voznik kombija, ki je na ulici La Rambla v Barceloni ubil 13 ljudi, pobegnil peš, potem pa ukradel avto in z njim pobegnil. Preden je ušel z avtom, je zabodel voznika, ki je potem umrl. Ob tem je policija sporočila, da imajo trdne dokaze, da je med peterico, ki jih je ubila policija v četrtek ponoči v Alcanarju, tudi imam Abdelbaki Es Sati, ki ga sumijo indoktrinacije osumljencev.



Davi je španska policija v preiskavi stanovanja v Ripollu, v katerem je živelo več osumljencev za napada, v katerih je pretekli teden umrlo 14 ljudi, zasegla škatlo z gradivom in dve torbi.

V policijski akciji so po navedbah prič sodelovali policisti v uniformah in civilu, poročajo tudi o zaprti ulici v starem predelu mesta.

Španske oblasti vse moči usmerjajo v iskanje 22-letnega Maročana Younesa Abouyaaquouba, ki prihaja iz Ripolla, ki naj bi bil voznik kombija, s katerim je napadalec v četrtek v Barceloni na znani aveniji Rambla ubil 13 ljudi. Kot je sporočila katalonska policija, se je iskalna operacija razširila na celotno Evropo. "Te osebe ne iščemo več le v Kataloniji, temveč v vseh evropskih državah," je dejal predstavnik katalonske vlade Joaquim Forn. Oblasti ne izključujejo možnosti, da je zbežal v Francijo.

Družina v šoku

Kot poroča Reuters, so sorodniki Abouyaaqouba v šoku sprejeli novico o njegovi vpletenosti, pa tudi njegovega brata in dveh bratrancev, ki jih je policija v četrtek ponoči ubila v Cambrilsu. Ob tem so razkrili, da je v zadnjem letu postal versko bolj konservativen, med drugim se med nenapovedanim marčevskim obiskom sorodnikov v Mrirtu v Maroku ni želel rokovati z ženskami. Ena od sorodnic je razkrila, da je do pred tremi leti obiskoval nočne klube in užival alkohol, potem pa se je njegovo obnašanje spremenilo, imel pa naj bi tudi ključen vpliv na brata Younesa. "Do lanskega leta je bil Younes povsem normalen, ko pa nas je obiskal v začetku letošnjega leta, je zavrnil rokovanje, tako kot Mohamed." Po besedah tete Fatime Abouyaaqoub se je Younes v Španijo preselil leta 1999, leto za očetom, ki je šel tja s trebuhom za kruhom. Ocenjuje, da je možno, da je fante indoktriniral islamski imam Abdelbaki Es Sati. "Ti fantje niti brati ne znajo arabsko. Kar jih je spremenilo, se je zgodilo v Evropi, ne tu."

Policija tudi na lovu na imama

Po napadih v Barceloni in Cambrilsu španska policija še išče izginulega islamskega imama Es Satija, ki je morda umrl v eksploziji v mestu Alcanar. Kot smo poročali, je policija po poročanju El Paisa na prizorišču našla ostanke najmanj treh ljudi, njihova identiteta pa še ni ugotovljena. Oblasti sumijo, da je imam radikaliziral veliko mladih v mestu Ripoll, vključno s tistimi, ki so izpeljali teroristična napada. Gre za starega znanca policije, ki naj bi nekaj časa preživel v zaporu, kjer je spoznal teroriste, povezane z bombnim napadom na vlak v Madridu marca 2004, v katerem je umrlo 191 ljudi. Odgovornost za najhujši teroristični napad v Evropi je takrat prevzela teroristična mreža Al Kaida.

K. T.