Spolnih zlorab obtožen kardinal Pell pred sodišče

Obtožbe segajo v 70. in 80. leta

1. maj 2018 ob 10:47

Melbourne - MMC RTV SLO, STA

Avstralsko sodišče se je po večmesečnih predhodnih postopkih odločilo za začetek sodnega procesa proti kardinalu Georgeu Pellu, obtoženemu spolnih zlorab.

76-letni Pell je po položaju najvišji katoliški duhovnik, ki se bo moral zaradi tovrstnih očitkov zagovarjati pred sodiščem. Pell vse očitke vztrajno zavrača.

Pell je kot dosedanji finančnik Vatikana veljal za enega največjih zaupnikov papeža Frančiška in je bil vse do lani tretja najpomembnejša oseba Vatikana. Že dalj časa se je spopadal z očitki, da je najprej kot mlad duhovnik in pozneje kot avstralski nadškof v svoji domovini odgovoren za spolne zlorabe dečkov.

Vse očitke je vztrajno zavračal, hkrati pa začasno zapustil mesto vatikanskega finančnika. Z današnjo odločitvijo sodišča o začetku sodnega procesa je zelo malo verjetno, da se bo sploh še kdaj vrnil na ta položaj.

Dokazov dovolj za sojenje

Pred odločitvijo sodišča se je moral kardinal v torek osebno zglasiti na sodišču v Melbournu, kjer je nekoč služboval kot nadškof. Sodnica Belinda Wallington je razsodila, da obstaja dovolj dokazov za začetek sodnega procesa. Pred sodiščem je prvič osebno podal izjavo tudi Pell sam in se izrekel za nedolžnega.

Kdaj se bo sodni proces proti Pellu pred sodiščem v Melbournu začel, še ni znano. Odločitev o datumu bi sodišče lahko sprejelo v sredo.

Pellu očitajo, da je kot mlad duhovnik v 70. in 80. letih spolno nadlegoval najmanj dva dečka. Dva moška, sedaj stara okoli 40 let, trdita, da ju je poleti 1978 otipaval na kopališču v Ballaratu, kjer je Pell odraščal in delal.

Prav tako naj bi se poleti 1986 v klubu za deskanje na vodi gol sprehajal pred tremi dečki, ki naj bi bili takrat stari od osem do deset let.

K. S.