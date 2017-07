Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Starši želijo Charlieja prepeljati iz britanske bolnišnice. Foto: EPA VIDEO Pretresljiva usoda 10-mes... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Starši 10-mesečnega Charlieja se borijo za nadaljevanje zdravljenja

Starši so želeli otroka prepeljati v ZDA

6. julij 2017 ob 14:04

London - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Starši desetmesečnega Charlieja Garda, ki se je rodil s hudo genetsko motnjo, in ga nameravajo v londonski bolnišnici odklopiti z naprav, se kljub odločitvi sodišča borijo za nadaljevanje zdravljenja.

Charlie se je rodil z redko genetsko okvaro, njegove življenjske funkcije pa morajo medicinsko vzdrževati. Nekateri zdravniki so prepričani, da bolezen povzroča bolečine. V naslednjih dneh ga nameravajo tako v bolnišnici odklopiti z naprav, ki vzdržujejo življenjske funkcije, je za Televizijo Slovenija poročala Nina Kojima.

BBC poroča, da zdravniki pravijo, da Charlie ne more videti, slišati, se premikati, jokati ali požirati. Starši prekinitvi vzdrževanja nasprotujejo. Prepričani so, da Charlieju lahko pomagajo v ZDA, zelo drugačen pristop do zdravljenja te bolezni pa imajo tudi drugje po Evropi. Družina je izčrpala vse pravne možnosti v domovini pa tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice, ki je presodilo, da bi nadaljnje zdravljenje "Charlieju še naprej povzročalo hudo škodo". Starši so za eksperimentalno zdravljenje v ZDA sicer zbrali 1,5 milijona evrov.

Predsednica vatikanske bolnišnice Bambino Gesú Mariella Enoc je po poročanju BBC-ja britanske zdravnike vprašala, ali bi lahko Charlieja prepeljali k njim. Britanski zunanji minister Boris Johnson pa je sporočil, da je to zaradi pravnih razlogov nemogoče. Do povabila iz Vatikana je prišlo po tem, ko je papež Frančišek pozval, naj se staršem, Chrisu Gardu in Connie Yates, omogoči, da "spremljajo in zdravijo svojega otroka do konca".

Britanski znanstvenik in strokovnjak za genetiko Robert Winston je "vmešavanje Vatikana in Donalda Trumpa" označil za "skrajno moteče in zelo kruto". Podporo staršem je namreč poleg papeža izrazil tudi ameriški predsednik. Kot je dejal, so otroka zdravili v bolnišnici, kjer zelo dobro poznajo to bolezen, ponuja pa se bolnišnica, kjer niso po njegovih besedah objavili še ničesar na to temo, poroča BBC.

B. V.