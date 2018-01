Steve Bannon pravi, da je "izdajalstva" obtožil Manaforta, ne Trumpovega sina

Steve Bannon v Trumpovi nemilosti

8. januar 2018 ob 09:44

Washington - MMC RTV SLO, STA

Steve Bannon, nekdanji tesni sodelavec predsednika ZDA Donalda Trumpa, je nekaj dni po objavi knjige Ogenj in bes dejal, da "izdajalstva" ni obtožil Donalda Trumpa mlajšega, temveč Paula Manaforta.

Michael Wolff v knjigi Ogenj in bes: Znotraj Trumpove Bele hiše Bannona med drugim citira, kako opredeljuje srečanje Trumpovega sina in drugih sodelavcev z Rusi v Trumpovi stolpnici junija 2016 kot "izdajalsko" in "nedomoljubno" dejanje. Donald mlajši je šel na sestanek, da bi v času predvolilne kampanje dobil negativne informacije o protikandidatki Hillary Clinton, kar je tudi priznal.

"Donald Trump mlajši je domoljub in dober človek. Obžalujem, da je moja zamuda pri odzivu na netočno poročanje o Donu mlajšem preusmerila pozornost s predsednikovih zgodovinskih dosežkov v prvem letu mandata," je sporočil Bannon in zagotovil, da je njegova podpora Trumpu in njegovemu delovanju neomajna. Ob tem je dodal, da so bile njegove kritike usmerjene v nekdanjega šefa Trumpove kampanje Paula Manaforta, ne v Trumpovega sina. Wolffovo poročanje je Bannon zdaj označil za "netočno".

Kot poroča BBC, se zdi, da je bila Bannonova izjava, ki je sam ne zanika, namenjena vsem trem predstavnikom Trumpove kampanje na sestanku z Rusi, vključno z Donaldom Trumpom mlajšim. "Trije višje pozicionirani ljudje v kampanji so mislili, da je dobra ideja, da se srečajo s tujo vlado v Trumpovi stolpnici v konferenčni dvorani v 25. nadstropju, brez odvetnikov. Niso imeli odvetnikov," je glede na knjigo dejal Bannon. "Tudi če bi mislil, da to ni izdajalsko ali nedomoljubno ali slabo sranje, in mislim, da je vse to, bi moral takoj poklicati FBI," je še dejal Bannon, piše v knjigi. FBI je ameriški Zvezni preiskovalni urad.

Bannonu žal, da je čakal s pojasnilom

Bannon je dejal, da mu je žal, da je s pojasnilom čakal pet dni, objavil pa ga je po napadu predsednika, ki ga je označil za "nemarnega Steva". Trump je še dejal, da je Bannon "jokal, ko je bil odpuščen". Ob tem je Bannon izgubil glavno pokroviteljico svojega portala Breitbart Rebeko Mercer.

Medtem je Wolffova knjiga, ki naj bi temeljila na več kot 200 pogovorih z najvišjimi predstavniki Bele hiše in drugimi, postala uspešnica. Predsednika Trumpa opisuje kot nepotrpežljivega, nesposobnega osredotočenja, nezainteresiranega za branje ali razumevanje politik.

Knjiga ob tem dvomi o duševnem zdravju Trumpa, o čemer naj bi dvomili tudi njegovi sodelavci. Trump je na očitke odvrnil, da je "zelo uravnovešen genij".

B. V.