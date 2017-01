Število smrtnih žrtev v zasutem hotelu se je povzpelo na 21

Žalovanje za žrtvami helikopterske nesreče

25. januar 2017 ob 09:51

Rim - MMC RTV SLO/STA

Teden dni po snežnem plazu, ki je v osrednji Italiji zasul hotel, je po uradnih podatkih število smrtnih žrtev 21. Še vedno pa pogrešajo osem ljudi.

Reševalci so pod snegom v noči na sredo našli tri nova trupla, dveh žensk in enega moškega. Predtem so v torek zvečer med ruševinami hotela našli še truplo moškega. Reševalci še iščejo morebitne preživele, čeprav je upanje, da bi nesrečo preživel še kdo, vedno manjše. Število preživelih se je že pred dnevi ustavilo pri enajstih.

Medtem so pokopali prve žrtve plazu, ki je uničil hotel Rigopiano v Apeninih. Med drugim so v kraju Farindola ob hudem deževju pokopali 42-letnega natakarja hotela Alessandra Giancaterina.

Država obenem žaluje za žrtvami torkove helikopterske nesreče. Med njimi sta dva reševalca, ki sta sodelovala pri iskanju pogrešanih v zasutem hotelu. Helikopterska nesreča je skupno zahtevala šest smrtnih žrtev.

Helikopter je bil na poti v bolnišnico v mestu L'Aquilla, na krovu pa je bil med drugim smučar, ki se je poškodoval na smučišču Campo Felice. Helikopter je strmoglavil v 500 metrov globoko sotesko v bližini hotela.

Plaz se je sprožil v kraju Farindola sredi dežele Abruci v osrednji Italiji. Kot domnevajo oblasti, se je plaz sprožil po nizu potresov. Hotel Rigopiano leži pod goro Gran Sasso na 1200 metrih višine. Plaz ga je popolnoma uničil in prestavil za deset metrov. V hotelu je bilo 22 gostov in pet članov osebja.

T. J.