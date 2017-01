V ruševinah hotela pod plazom vse več trupel

Upanje, da bodo našli preživele, še obstaja

24. januar 2017 ob 12:31,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 21:27

Rim - MMC RTV SLO/STA

V ruševinah italijanskega hotela, ki ga je prejšnji teden zasul snežni plaz, so reševalci ponoči našli nova trupla. Število mrtvih se je tako povzpelo na 17, 12 ljudi pa še vedno pogrešajo.

Reševalci so ponoči izpod ruševin potegnili trupla treh odraslih moških, zjutraj posmrtne ostanke dveh žensk, okoli poldneva pa truplo še enega moškega. Kot je poročal dopisnik RTV Slovenija iz Italije Janko Petrovec, identifikacije trupel še niso opravili. Reševalci sicer še vedno niso obupali nad iskanjem preživelih, dodatni zagon pa so dobili v ponedeljek, ko so izpod ruševin rešili tri žive kužke. Petrovec je še poročal, da se je število preživelih že pred dnevi ustavilo pri enajst.

Italijanske oblasti medtem proučujejo potek dogodkov, ki so vodili v nesrečo, da bi ugotovili, ali bi se ji lahko izognili. Uvedli so tudi uradno preiskavo, ali so med gradnjo hotela in tudi na sam dan tragedije upoštevali vsa mogoča tveganja.

V petek so reševalci rešili več preživelih, ki so v mrazu in temi pod razbitinami čakali 48 ur, za potešitev žeje pa so jedli sneg.

Med ruševinami so reševalci vzpostavili nove poti, vendar sama reševalna akcija poteka razmeroma počasi, saj morajo reševalci zaradi strahu, da bodo s težkimi stroji povzročili še večjo škodo, pogosto kopati z golimi rokami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nesreča helikopterja, ki je šel na pomoč smučarju

Iz Abrucev v srednji Italiji poročajo o nesreči helikopterja, ki naj bi po za zdaj znanih podatkih zaradi megle strmoglavil z višine 600 metrov v bližini smučišča Campo Felice, je poročal Petrovec. Helikopter je bil na nujni reševalni odpravi in je s Campa Felice letel v smeri bolnišnice v mestu L'Aquila. S šestčlansko posadko se je dvignil iz kraja Penne, kjer imajo sedež enote reševalne akcije hotela Rigopiano, ki ga je prejšnji teden zasul plaz. Polet helikopterja ni bil povezan s plazom, ampak z reševanjem poškodovanega smučarja. V nesreči je umrlo vseh pet članov posadke in poškodovanec, ki so ga pred tem rešili na smučišču v apeninskih gorah. Povsem uničeno vozilo so reševalci našli na težko dostopnem območju gore Monte Cefalone, nekaj kilometrov od smučišča. Preiskavo dogodka ovirata gosta megla in nedostopnost pobočja.

B. V., A. Č.