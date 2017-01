Iz zasutega hotela potegnili še štiri preživele

Reševalci iščejo naprej

21. januar 2017 ob 10:59

Rim - MMC RTV SLO/STA

Minulo noč so reševalne enote iz hotela Rigopiano v osrednji Italiji, ki ga je v sredo zasul snežni plaz, rešile še štiri preživele - dve ženski in dva moška. Iskalno akcijo nadaljujejo.

Številne hotelske sobe namreč ostajajo nepoškodovane, zato še vedno obstaja upanje, da bodo reševalci našli še več preživelih. Iskanje otežujejo vremenske razmere, saj se reševalci bojijo, da bi zaradi velikih količin novozapadlega snega sprožili nove plazove.

Po zadnjih podatkih so reševalci doslej našli štiri trupla, pogrešali naj bi še okoli 20 ljudi. Štirje otroci, ki so jih rešili v petek, so preživeli po zaslugi dejstva, da so bili v času zasutja hotela v igralni sobi. Med preživelimi je tudi celotna štiričlanska družina hotelskega kuharja Giampiera Pareteja. Ta je poslal prvi klic na pomoč zaradi plazu, ki pa so ga zaradi spleta okoliščin sprva ignorirali.



Začenja se preiskava morebitnih kaznivih dejanj

Tožilstvo v Pescari je sicer začelo preiskavo zaradi suma uboja in preverjajo morebitne odgovornosti posameznikov za nesrečni dogodek. Med drugim preverjajo, ali bi glede na razmere morale lokalne oblasti izdati ukaz o evakuaciji območja pod goro Gran Sasso. Italijanski nacionalni servis za spremljanje nevarnosti snega in plazov je namreč pred dogodkom izdal opozorilo o nevarnosti plazov četrte stopnje na petstopenjski lestvici.

Če bi se izkazalo, da je bil vzrok smrti žrtev v hotelu Riugopiano mraz, bodo preiskovalci preverjali, ali bi bilo zamude pri začetku reševalne akcije mogoče preprečiti. Med drugim bodo preverjali tudi, ali je lastnik hotela zahteval pluženje ceste do hotela.

Plaz se je v sredo sprožil v kraju Farindola sredi Abrucev v osrednji Italiji le 45 kilometrov stran od obale Jadranskega morja. Oblasti domnevajo, da se je sprožil zaradi niza potresov. Smučarski hotel Rigopiano pod goro Gran Sasso je popolnoma uničen in povsem zasut s snegom. Prvi reševalci so hotel zaradi močnega sneženja dosegli šele v četrtek zjutraj.

A. Č.