Rajoy v Barceloni za obnovitev demokratične in svobodne Katalonije

V soboto protestiralo okoli 750.000 ljudi

12. november 2017 ob 12:29,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 15:19

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Španski premier Mariano Rajoy je prvič po odvzemu avtonomije prišel na obisk v Barcelono in se na srečanju svoje Ljudske stranke zavzel za "vrnitev demokratične in svobodne Katalonije".

Rajoy je pozval podjetja, naj ne zapuščajo Katalonije. Od začetka katalonske krize je že 2.400 podjetij zapustila pokrajino in svoje sedeže prenesla v druge španske pokrajine. "Obnoviti želimo razumno, podjetno, dinamično in odprto Katalonijo," je dejal in izpostavil, da je "Katalonija Španija, Španija pa je Katalonija".

Premier se je v katalonski prestolnici udeležil predstavitve kandidata svoje stranke na predčasnih regionalnih volitvah, ki bodo 21. decembra.

V soboto je v Barceloni okoli 750.000 ljudi zahtevalo izpustitev katalonskih voditeljev. Proteste sta organizirali vplivni civilnodružbeni gibanji, ki podpirata samostojnost Katalonije, Katalonski narodni kongres (ANC) in Omnium Cultural. Borci za neodvisnost Katalonije so napovedali protest tudi za nedeljo.

Španski premier je prvič obiskal Barcelono po razglasitvi neodvisnosti 27. oktobra. Zatem je Madrid v odziv na razglasitev odstavil regionalno vlado in razpustil parlament, hkrati pa tudi priprl katalonske funkcionarje in proti njim sprožil sodne postopke.

Največ glasov, a brez absolutne večine

Sodeč po javnomnenjskih raziskavah, naj bi sicer katalonske stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost regije, na predčasnih volitvah osvojile največ glasov, bi pa lahko ostale brez absolutne večine. Slavila bi koalicijska stranka ERC, medtem ko bi bila stranka predsednika Carlesa Puigdemonta, ki je še vedno v Belgiji, četrta.

Stranka ERC odstavljenega podpredsednika Katalonije Oriola Junquerasa, Puigdemontov PDeCAT in skrajno levi CUP bi glede na anketo, objavljeno v katalonskem časniku La Vanguardia, osvojile 46 odstotkov glasov oziroma med 66 in 69 sedeži v regionalnem parlamentu. Za absolutno večino v 135-članskem parlamentu je potrebnih 68 poslanskih mandatov.

Konservativna Ljudska stranka premierja Rajoya, Socialistična stranka Katalonije in sredinska stranka Ciudadanos bi skupaj osvojile 44 odstotkov glasov, kar je pet odstotnih točk več kot na zadnjih volitvah leta 2015. Preostalih deset odstotkov bi prejela stranka Catalunya en Comu, ki nasprotuje neodvisnosti, a podpira zakonit referendum o tem vprašanju. Glede na anketo konservativnega časnika La Razon pa bi stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost, osvojile zgolj 65 poslanskih mandatov.

T. J., J. R.