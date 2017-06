Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Mavzolej ajatole Homeinija stoji v južnem delu Teherana. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Streljanje v iranskem parlamentu in mavzoleju ajatole Homeinija

En varnostnik naj bi umrl

7. junij 2017 ob 09:05,

Teheran - MMC RTV SLO/Reuters

V središču Teherana so oboroženi napadalci vdrli v poslopje iranskega parlamenta in grobnico Ajatole Homeinija. Ubit naj bi bil en varnostnik, več ljudi je ranjenih.

Iranski poslanec Elias Hazrati je za iransko državno televizijo povedal, da so parlament vdrli trije napadalci, eden s pištolo in dva z avtomatsko puško kalašnikov. Enega od napadalcev so po navedbah drugega poslanca obkolili pripadniki varnostnih sil, hkrati pa so zaprli vse izhode iz poslopja parlamenta.

Neki očividec je za Reuters povedal, da je incidenta v parlamentu konec. Po drugih navedbah je eden od varnostnikov umrl za posledicami strelnih ran.

Okoli pol ure po napadu v parlamentu je odjeknilo streljanje v grobnici Ajatole Homeinija nekaj kilometrov južno od parlamenta, ranjenih pa je bilo več ljudi. Državna tiskovna agencija IRNA je poročala, da se je eden od napadalcev razstrelil zunaj grobnice potem, ko je streljal na ljudi.

Iranska delavska tiskovna agencija poroča, da so dva napadalca aretirali.

Ajatola Homeini je bil leta na čelu iranske islamske revolucije, s katero je nastala današnja Islamska republika Iran.

