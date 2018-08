Svetovni trg z darovano spermo obvladujejo ZDA in Danska

Industrija naj bi do leta 2025 zrasla na do pet milijard dolarjev

15. avgust 2018 ob 18:14

London - MMC RTV SLO

Svetovni trg z darovano spermo raste iz leta v leto, obvladujejo pa ga ZDA in Danska, predvsem zaradi ohlapnejše zakonodaje.

Zanositev z medicinsko pomočjo je v svetu postala hitro rastoča industrija, ki naj bi bila do leta 2025 vredna že pet milijard ameriških dolarjev, pri tem pa glavno vlogo igrajo semenske banke.

Trg z darovano spermo po poročanju Guardiana obvladujeta ameriška semenska banka Cryobank in danska Cyros International. Po ocenah strokovnjakov imata ameriški in danski trg tudi največ zalog.

Scott Brown iz Cyrobanka je poudaril, da imajo na voljo kar 600 darovalcev in se lahko od leta 1977 pohvalijo s 75.000 spočetimi otroki po vsem svetu.

"Kalifornijski Cyrobank je nedvomno največji v ZDA, a v svetu jih absolutno premagamo," odgovarja Corey Burke iz floridske podružnice danskega podjetja Cyros International. Kot je povedal za Guardian, imajo v Evropi 1.400 aktivnih darovalcev sperme in v ZDA okoli 200.

"Prodajamo v več sto držav. Naša je Evropa. Če hočeš spermo v Evropi, pride Cyros, vedno," se pohvali Burke, njegovo podjetje pa zatrjuje, da imajo največ registriranih nosečnosti po svetu.

Profesor Sebastian Mohr z univerze Karlstadm, ki je napisal knjigo o danskih semenskih bankah, je za Guardian dejal, da gre 90 odstotkov danske sperme v države Evropske unije.

Anonimnost v večini držav prepovedana

Eden glavnih razlogov za prevlado omenjenih ameriške in danske semenske banke na svetovnem trgu je predvsem zakonodaja v ZDA in na Danskem, ki zagotavlja anonimnost darovalcev, opozarja antropolog z univerze København Ayo Wahlberg.

"Prepoved anonimnosti v velikih delih zahodnega sveta je popolnoma spremenila igro v zadnjih od 10 do 15 letih. Medtem ko večina evropskih držav prepoveduje anonimnost, je ta na Danskem še vedno dovoljena," pojasnjuje Wahlberg.

Zgodovinsko gledano so se za anonimnost odločali predvsem heteroseksualni pari, ker niso želeli, da okolica izve za zanositev s pomočjo darovane sperme. Po drugi strani je pri lezbičnih in samskih materah uporaba darovane sperme očitna, matere in njihovi otroci pa si pogosto tudi želijo izvedeti več o darovalcu.

Kot poudarja Brown iz Cyrobanka, ki je letos spremenil pravila in ne sprejema več sperme anonimnih darovalcev, lahko odločitev za poizvedovanje o identiteti darovalca sprejmejo izključno potomci in nikoli darovalci.

Plačilo le v ZDA in na Danskem

Na zaloge sperme na trgu vpliva še en dejavnik, ki daje prednost ZDA in Danski, saj poleg Kitajske, ki ima sicer ogromno semensko banko, a je ne ponuja za izvoz, edine ponujajo plačilo za darovalce, ki znaša od 30 do 130 dolarjev za vzorec. V Veliki Britaniji, Kanadi in državah Evropske unije je plačilo darovalcem prepovedano.

Pomembna je tudi sodobna tehnologija, kjer so najnaprednejši v ZDA, ki imajo z raznoliko populacijo darovalcev še dodatno prednost na trgu. Glavni finančnik pri semenski banki Seattle Sperm Bank Frederik Andreasson pojasnjuje, da je največje povpraševanje po spermi kavkaških darovalcev, tudi na Kitajskem in v Indiji.

G. V.