Talibani dejavni na večini ozemlja Afganistana

Kabul zavrača poročilo BBC-ja

31. januar 2018 ob 11:24

London - MMC RTV SLO, STA

Po odhodu tujih sil iz Afganistana se je povečala grožnja talibanov, ki delujejo na kar 70 odstotkih ozemlja še vedno nemirne države.

Britanski BBC je objavil študijo o razmerah v Afganistanu, kjer so njegovi novinarji osebno ali po telefonu govorili z več kot 1.200 krajevnimi viri v vseh 339 okrožjih, da bi ustvarili izčrpno sliko napadov talibanskih skrajnežev in varnostnih razmer med 23. avgustom in 21. novembrom lani.

Glede na izsledke študije imajo talibani popoln nadzor v 14 okrožjih, kar predstavlja štiri odstotke ozemlja države, medtem ko so dejavni še na 66 odstotkih ozemlja oziroma v 263 okrožjih, to pa je veliko več od dosedanjih ocen.

Tako okoli 15 milijonov ljudi oziroma polovica prebivalcev živi na območjih, kjer so talibani dejavni ali imajo nadzor. Preostalih 122 okrožij ali 30 odstotkov ozemlja je pod nadzorom afganistanske vlade, kar pa ne pomeni, da tam ne prihaja do nasilja. Prestolnica Kabul in druga večja mesta so bila v času raziskave tarče večjih napadov, ki so jih speče celice talibanov izvedle s sosednjih območij.

Pentagon ni naklonjen novim ocenam

BBC je poročilo objavil le nekaj dni po tem, ko je ameriški urad glavnega inšpektorja za obnovo Afganistana (Sigar) sporočil, da mu je Pentagon naročil, naj ne objavi nove ocene o tem, kolikšen del Afganistana je pod nadzorom talibanov. V svojem zadnjem četrtletnem poročilu je urad oktobra lani ocenil, da talibani nadzirajo 13,3 odstotka ozemlja države ali imajo vpliv nanj, vlada pa na 56,8 odstotka. V tretjini države pa potekajo boji za nadzor.

Afganistanska vlada je poročilo BBC-ja zavrnila s trditvijo, da nadzira večino območja v državi. Vendar pa je bil Afganistan januarja letos prizorišče številnih smrtonosnih napadov talibanov in skrajnežev Islamske države, ki so zahtevali več kot 150 življenj.

Novinarji BBC-ja so tudi ugotovili, da je Islamska država v Afganistanu dejavna bolj kot kdaj prej, da pa ostaja šibkejša od talibanov in je večinoma omejena na svoja relativno majhna območja nadzora na meji s Pakistanom in v vzhodni pokrajini Nangarhar.

Islamistično talibansko gibanje se je na oblast v Afganistanu povzpelo leta 1996 po državljanski vojni, ki je sledila afganistansko-sovjetski vojni. Z oblasti so bili strmoglavljeni leta 2001 po napadu mednarodnih sil pod poveljstvom ZDA. Na oblasti so izvajali skrajno različico šeriatskega prava, kot so javne usmrtitve in sekanje udov, ženske pa so bile izključene iz javnega življenja. Ščitili so voditelje mednarodne teroristične mreže Al Kaida tako pred strmoglavljenjem z oblasti kot tudi potem, vse do danes pa še napadajo.

G. V.