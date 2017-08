Nemški SPD pred volitvami zavrača namenjati dva odstotka BDP-ja za vojsko

Volitve bodo 24. septembra

6. avgust 2017 ob 18:53

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Nemški socialdemokrati so v nedeljo zavrnili cilj zveze Nato namenjati dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) za vojsko. SPD se želi mesec dni pred volitvami distancirati od koalicijske partnerice, kanclerke Angele Merkel.

Socialdemokrati so kanclerko in njene konservativce ob tem obtožili pretirane uslužnosti do ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča Reuters.

Predsednik SPD-ja Martin Schulz in njen vodja v parlamentu Thomas Oppermann sta sporočila, da nasprotujejo "dvoodstotnemu cilju Trumpa in CDU/CSU-ja". Gre sicer za kanclerkine krščanske demokrate in njihovo bavarsko sestrsko stranko. Iz SDP-ja sporočajo, da cilj dveh odstotkov BDP-ja za vojsko ni zgolj nerealističen, ampak je tudi napačen.

SPD in CDU sta že štiri leta v veliki koaliciji, naslednji mesec pa bodo v Nemčiji parlamentarne volitve, zato se želijo socialdemokrati distancirati od koalicijskega partnerja. SPD po javnomnenjskih anketah sicer zaostaja za CDU-jem za 15 odstotnih točk.

Zelo močne nemške vojske si "nihče ne želi"

Vodji SPD-ja sta zapisala, da bi morala Nemčija skoraj podvojiti trenutni vojaški proračun, ki znaša 37 milijard evrov, če želi izpolniti Natov cilj. Tako bi Nemčija postala najmočnejša vojaška sila v Evropi, kar je cilj, ki si ga po besedah Schulza in Oppermanna zaradi nacistične preteklosti "nihče ne bi mogel želeti".

Namesto tega bi se morala Nemčija osredotočiti na izgradnjo močne evropske obrambne unije in evropsko vojsko. To bo morda naletelo na več odobravanja v nemški javnosti, ki ostaja skeptična do vojaških posredovanj Nemčije.



Vodji SPD-ja menita, da bi povečan vojaški proračun moralo spremljati tudi povečanje izdatkov za diplomacijo, humanitarno pomoč in preprečevanje kriz.

Angela Merkel vztraja

Angela Merkel medtem vztraja, da je Nemčija zavezana izpolnitvi cilja o dveh odstotkih BDP-ja za vojsko. Konservativci imajo glede na ankete od 38- do 40-odstotno podporo javnosti. Po volitvah želijo oblikovati koalicijsko vlado z eno ali več manjših strank.



Politični analitiki menijo, da bi lahko SPD-jeva ostrejša stališča glede vojske polagala temelje za povolilno koalicijo z Zelenimi in Levico. V Levici medtem opozarjajo, da bi bilo zavajajoče pozivati k večji porabi za evropske vojaške projekte, saj bi sredstva za to najverjetneje prišla na račun socialnih programov.

B. V.