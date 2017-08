Težave na ustanovni seji kosovskega parlamenta

Bodo na Kosovu nove predčasne volitve

3. avgust 2017 ob 15:31

Priština - MMC RTV SLO

Začetka ustanovne seje kosovskega parlamenta po junijskih predčasnih volitvah se je udeležilo majhno število poslancev zmagovitega zavezništva PAN, ki so zahtevali tudi prekinitev seje.

Trenutni predsednik parlamenta Adem Mikullovci je njihovo zahtevo zavrnil in končal sejo. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA poslanci in poslanke tako niso izvolili novega predsednika parlamenta.

Sama seja se je začela z dvourno zamudo, so pa na njej poslanci in poslanke vsaj zaprisegli. Nato so sejo prekinili ob 12.30. Po navedbah nekaterih kosovskih medijev naj bi se prva seja po parlamentarnih volitvah 11. junija nadaljevala popoldne, a tega uradno niso potrdili. Nadaljevanje seje je negotovo, ob tem poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

V zavezništvu PAN je zbranih več strank okoli Demokratske stranke Kosova (PDK). Opozicija je predlog PAN-a za prekinitev seje ocenila kot dokaz, da zavezništvo nima potrebne večine glasov 61 poslancev v 120-članskem parlamentu za izvolitev predsednika parlamenta. Kandidat PAN-a je predsednik PDK-ja Kadri Veseli.

Ustanovna seja se je začela le štiri dni pred iztekom roka za njen sklic. Pred tem so jo že enkrat preložili. Če bo obveljalo, da je današnja ustanovna seja tudi uradno končana, bodo začeli teči roki za sestavo nove kosovske vlade, ki bi jo morali sestaviti v 15 dneh. Če ustanovna seja ne bo končana, pa to pomeni, da tudi ni možnosti za sestavo nove vlade, kar bi Kosovu prineslo nove predčasne parlamentarne volitve, še navaja Tanjug.

B. V.