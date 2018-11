Theresa May: Za usodo Združenega kraljestva bo ključen prihajajoči teden

Raab: Mayevi primanjkuje politične odločnosti

18. november 2018 ob 14:52

London - MMC RTV SLO, Reuters

Britanska premierka Theresa May je po turbulentnem tednu dejala, da bo za razplet dogodkov še posebej kritičen teden pred nami in da pogajanja z EU-jem glede brexita še potekajo.

Mayeva še vedno stoji za sprejetim osnutkom dogovora o brexitu, ki ga je njena vlada podprla v sredo, in dejala, da bo za usodo osnutka ključen prihajajoči teden. Ob tem je predlagala, da se z Brusljem dogovorijo o čim več podrobnostih pred samim vrhom držav EU-ja, ki bo 25. novembra, da bi ugodila predvsem pomislekom kritičnih poslancev.

"Politika je neizprosna in v njej sem že dolgo," je dejala po poročanju BBC-ja in dodala, da bo za prihodnost Združenega kraljestva ključnih naslednjih sedem dni. Mayeva se sicer nagiba k brexitu brez dogovora.

Raab: Premierka ima premalo politične volje

Odstopljeni minister za brexit Dominic Raab je v javnosti že podal kritiko britanske premierke, češ da ima v pogajanjih z EU-jem premalo politične volje in odločnosti. "Bruslju je dovolila, da izsiljuje in se norčuje iz Velike Britanije," je dejal za britanski Sunday Times.

Raab, ki je v četrtek odstopil s položaja zaradi nestrinjanja z osnutkom dogovora z EU-jem o brexitu, je prepričan, da bi morala Mayeva zavzeti trše stališče v pogajanjih z Brusljem. "Če ne moremo skleniti tega dogovora pod razumnimi pogoji, moramo biti iskreni do države, da se ne bomo pustili podkupiti, izsiljevati ali norčevati ter bomo odšli stran (od pogajanj)," je za nedeljsko izdajo časopisa The Times dejal Raab.

"Temne" sile iz Bruslja

Mayevo je pozval, naj se raje umakne s pogajanj, kot da se ukloni "plenilskemu" obnašanju "temnih sil" v Bruslju. Premierki po besedah Raaba primanjkuje politične volje in odločnosti. Elemente osnutka ločitvenega sporazuma EU-ja in Združenega kraljestva, ki ga je v sredo podprla britanska vlada, je opisal kot "najslabše na svetu".

Mayeva, ki je osnutek dogovora z EU-jem označila za najboljši mogoči dogovor za Veliko Britanijo, je bila v domači javnosti deležna ostrih kritik in pritiskov. Zaradi dogovora je v četrtek odstopilo več članov britanske vlade. Številni poslanci pa so že odrekli podporo osnutku. Vse glasnejša so tudi ugibanja o morebitnem glasovanju o nezaupnici premierki.

K. Št.