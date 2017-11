Times: K brexitu se je spodbujalo tudi z ruskih profilov na Twitterju

Theresa May Rusijo obtožuje vmešavanja

15. november 2017 ob 16:13

London - MMC RTV SLO, STA

Britanski časopis Times poroča, da je bilo v 48 urah pred lanskim referendumom o izstopu Velike Britanije iz EU-ja na ruskih profilih na Twitterju objavljenih skoraj 45.000 tvitov o brexitu.

Times se sklicuje na raziskavo strokovnjakov za podatke z univerze Swansea in kalifornijske univerze in navaja, da je večina sporočil spodbujala k brexitu, nekatera pa tudi k obstanku v Uniji. Raziskava, ki sicer še ni bila objavljena, ugotavlja, da so bili v tem primeru namenoma uporabljeni spletni boti oziroma avtomatizirani profili in da so imeli vpliv.

Strokovnjaki so sledili več kot 156.000 ruskim profilom na družbenem omrežju Twitter, na katerih je bila uporabljena oznaka #Brexit. Kot so ugotovili, je večina sporočil s profilov, ki so avtomatizirani, a pri njih sodelujejo tudi ljudje.

Na referendumu 23. junija lani je 17,4 milijona Britancev oziroma 51,9 odstotka udeležencev glasovalo za izstop Velike Britanije iz EU-ja, 16,1 milijona oziroma 48,1 odstotka jih je bilo za obstanek v Uniji.

Theresa May obtožuje Rusijo

Britanska premierka Theresa May je v ponedeljek obtožila Rusijo, da se vmešava v volitve, in poudarila, da se bo njena vlada držala zaveze, da bo po brexitu varovala Evropo. Rusija je vmešavanje v brexit sicer že večkrat zanikala.

Da je v zadnjem letu izvajala kibernetske napade na britanske medije, telekomunikacije in energetski sektor, je Rusijo obtožil tudi vodja britanskega nacionalnega centra za kibernetsko varnost Ciaran Martin. "Rusija si prizadeva spodkopati mednarodni sistem. Toliko je jasno," je glede na vnaprej objavljene izseke govora na današnji konferenci v Londonu dejal Martin. "Premierka je v ponedeljek povedala bistvo - mednarodnemu redu, kakršnega poznamo, grozi oslabitev," je dejal.

