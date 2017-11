Todorić kazensko ovadil gospodarsko ministrico, Ramljaka in Wagnerja

Nekdanji prvi mož koncerna je še vedno v tujini

6. november 2017 ob 13:10

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Odvetniki nekdanjega predsednika uprave Agrokor so potrdili, da je Ivica Todorić vložil kazensko ovadbo proti podpredsednici hrvaške vlade in ministrici za gospodarstvo Martini Dalić, izrednemu pooblaščencu vlade v Agrokorju Anteju Ramljaku, ameriškemu finančnemu skladu Knighthead in njegovemu ustanovitelju Thomasu Wagnerju.

Todorić trojici očita, da s svojimi odločitvami delajo v interesu "izbranih" in da uničujejo vrednost podjetij iz koncerna Agrokor, je Todorić zapisal na svojem blogu. Ob tem nekdanji prvi mož koncerna navaja, da sta šla Dalićeva in Ramljak na roko ameriškemu skladu Knighthead Capital Management, ko je ta poceni kupil delnice družbe, potem pa sodeloval pri t. i. roll-up posojilu podjetju.

"Mislite na begunca hrvaškega pravosodja, osebo s tiralice in človeka, ki se ne odziva na pozive hrvaških institucij," je v odzivu na ovadbo odgovorila Dalićeva. Ob tem je dodala, da to, kar dela sama in kar dela vlada, ocenjuje kot reševanje hrvaškega gospodarstva in Agrokorja, za čigar težave je odgovoren Ivica Todorić.

Hrvaško pravosodje je za dolga leta najbogatejšim Hrvatom razpisalo mednarodno tiralico in evropski priporni nalog zaradi suma, da naj bi kot prvoosumljeni skupaj s še 14 osebami koncern oškodoval za najmanj 135 milijonov evrov.

To ni edini pravni postopek v zadevi. Ramljak namreč od predsednika SDP-ja Davorja Bernardića zahteva 150.000 kun (20.700 evrov) odškodnine zaradi izjav, da je kot izredni pooblaščenec del kriminalne združbe, ki je omogočala odtujitev denarja iz Agrokorja v prid omenjenega ameriškega "mrhovinarskega sklada". Ramljak je v sobotnem pogovoru za Večernji list zatrdil, da so Bernardićeve izjave "neodgovorne" in da "predstavljajo neresnične konstrukte, ki povzročajo veliko škodo postopkom izredne uprave".

K. T.