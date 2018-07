Trije mrtvi in 13 ranjenih v streljanju v Torontu

Strelec ubil mlajšo žensko

23. julij 2018 ob 07:19,

zadnji poseg: 23. julij 2018 ob 15:56

Toronto - MMC RTV SLO

V strelskem incidentu v Torontu so bili ubiti trije ljudje, dva civilista in strelec. Poleg tega je bilo ranjenih še 13 ljudi. Motiv streljanja še ni znan.

Streljanja se je zgodilo ob 22.00 po krajevnem času na območju avenij Danforth in Logan. Strelec je v grški četrti največjega kanadskega mesta na ulici začel streljati s pištolo, pri čemer je ubil mlajšo žensko, policija pa je kasneje v izmenjavi ognja ubila napadalca.

Očividec: Napadalec okoli 30 let star belec

Ena od očividk Jody Steinhauer je po poročanju BBC-ja dejala, da je bila z družino v restavraciji, ko je zaslišala med 10 in 15 strelov. "Streljanje je bilo pospremljeno s kričanjem ljudi," je povedala Steinhauerjeva. Po navedbah drugega očividca je bil napadalec belec, star okoli 30 let, oblečen v črno.

Ena deklica v kritičnem stanju

Med 13 ranjenimi je ena deklica v kritičnem stanju. Nekatere ranjene so zdravniki oskrbeli na kraju nesreče, druge so prepeljali v bolnišnice.

Župan Toronta John Tory je obsodil "podel napad na nedolžne ljudi, ki so uživali v nedeljskem večeru". Guverner province Ontario Doug Ford pa je izrazil sočutje žrtvam in njihovim svojcem ter se hkrati zahvalil reševalcem, ki so pomagali prizadetim.

A. V., K. Št.