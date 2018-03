V streljanju v kampusu univerze v Michiganu ubita dva človeka

Osumljenec je identificiran

2. marec 2018 ob 20:20

Mount Pleasant - MMC RTV SLO, STA

V kampusu univerze v ameriški zvezni državi Michigan je prišlo do streljanja, v katerem sta umrla dva človeka. Kot so sporočili z univerze, je šlo najverjetneje za družinski spor, domnevni strelec pa je še na begu.

"Smrtni žrtvi nista študenta, po mnenju policije pa gre za družinski spor," je sporočila univerza Central Michigan. V streljanju ni bil poškodovan nihče drug, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Univerza je domnevnega strelca identificirala kot Jamesa Erica Davisa, ki je star okoli 19 let. "Kampus je zaprt, medtem ko je osumljenec še vedno na prostosti," so sporočili več ur po incidentu. Policija preiskuje kampus in okolico, pri čemer sodelujejo tudi helikopterji.

Kot poroča BBC, na šoli ni dovoljeno nositi orožja.

B. V.