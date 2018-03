Strelski napad v Marylandu: napadalec umrl, dva dijaka ranjena

Mesec dni po pokolu na Floridi nov napad na šolo v ZDA

20. marec 2018 ob 15:37,

zadnji poseg: 20. marec 2018 ob 18:24

Great Mills - MMC RTV SLO, Reuters

Napadalec na šolo v Marylandu, ki je v strelskem napadu ranil dva dijaka, nato pa ga je onemogočil šolski varnostnik, je v bolnišnici umrl, je sporočil šerif okrožja St. Marry.

Kmalu po začetku pouka je neznan dijak šole Great Mills na hodniku šole ustrelil dva dijaka, 14-letnega fanta in 16-letno dekle, je na tiskovni konferenci sporočil šerif Timothy Cameron. Življenje dijaka ni ogroženo, medtem ko je dijakinja v kritičnem stanju.

Napadalca, ki je napad izvedel s pištolo, je po izmenjavi ognja onemogočil šolski varnostnik, ki v napadu ni bil poškodovan, je dodal šerif.

Po napadu so oblasti razglasile izredne razmere, nato pa so dijake evakuirali iz stavbe, poroča CNN. Tiskovni predstavnik izpostave FBI-ja v Baltimoru je potrdil, da njihovi agentje proučujejo kraj dogodka.

Dijak šole Jonathan Freese je predtem v telefonskem pogovoru med napadom za CNN sporočil, da so s sošolci zaprti v razredu in čakajo na prihod policije, ki jih bo pospremila na prostost, ter dodal, da so za tovrstne primere že večkrat izvedli vaje.

Šolo Great Mills, kakih sto kilometrov južno od prestolnice Washington, obiskuje več kot 1.500 dijakov, več kot polovica je mladoletnih, poroča CNN. Prejšnji teden so tudi na tej šoli študenti v znak protesta po floridskem napadu za nekaj časa zapustili učilnice.

Štiri dni pred shodom za življenja

Napad se je zgodil štiri dni pred napovedanim shodom za življenja, na katerem bodo ameriški dijaki in študentje oblasti v Washingtonu pozvali k strožji zakonodaji na področju nadzora orožja.

Kmalu po tokratnem napadu so se na Twitterju oglasili dijaki po državi in izrazili solidarnost z dijaki šole Great Mills. "Tukaj smo za vas, dijaki Great Millsa, skupaj lahko preprečimo, da se kaj takšnega še kdaj ponovi," je na Twitterju zapisala Emma Gonzalez, ena preživelih po februarskem strelskem pohodu na Floridi.

Februarja je napadalec s polavtomatsko puško na srednji šoli Parkland na Floridi ubil 17 ljudi. Vse odtlej se po ZDA, predvsem po zaslugi dijaškega gibanja, vrstijo pozivi k strožji orožarski zakonodaji.

J. R.